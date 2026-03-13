Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Phùng Thị Hồng Hà, khẳng định Thủ đô đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Thủ đô Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân

Ngày 15/3 tới, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội sẽ cùng cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, Thủ đô Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Triển khai các nhiệm vụ với tinh thần đi trước một bước

PV: Chỉ còn hai ngày nữa, cử tri Thủ đô cùng cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị của Hà Nội cho sự kiện chính trị quan trọng này?

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và kiện toàn bộ máy nhà nước các cấp.

Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Ngay từ sớm, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử Thành phố đã chủ động triển khai các nhiệm vụ với tinh thần đi trước một bước, chuẩn bị kỹ lưỡng và bài bản.

Các bước, quy trình chuẩn bị được triển khai chặt chẽ, đồng bộ từ Ủy ban bầu cử Thành phố đến Ủy ban bầu cử các xã, phường, bảo đảm đúng kế hoạch và đúng quy định của pháp luật.

Đến thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố cơ bản đã hoàn tất. Hà Nội đã sẵn sàng các điều kiện tốt nhất để tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội của nhân dân Thủ đô.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tổ chức bầu cử tại Hà Nội có những khó khăn gì và Thành phố đã có giải pháp như thế nào?

- Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mô hình này đặt ra mục tiêu sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Do vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bầu cử phải lựa chọn được những đại biểu có chuyên môn cao, có tư duy sáng tạo, bản lĩnh, năng động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Và một trong những yêu cầu đặt ra và triển khai ngay từ đầu là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác bầu cử. Gắn việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đối soát được cử tri lần đầu tham gia bầu cử, cử tri chưa có căn cước để đảm bảo cho việc niêm yết danh sách.

Bên cạnh đó, Hà Nội là địa phương có quy mô cử tri rất lớn, địa bàn rộng, trong khi có đến gần 70% cán bộ ở cơ sở lần đầu tham gia trực tiếp công tác bầu cử.

Trước những yêu cầu đó, Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai từ sớm từ xa. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bước nghiệp vụ; đồng thời phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, từ Thành phố đến cơ sở.

Trong quá trình triển khai, nhiều bộ phận tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là các bác Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận đã cùng với hệ thống chính trị làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, có thời điểm phải làm việc xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ, kể cả dịp Tết nguyên đán vừa qua để bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện chính xác, kịp thời và hiệu quả.

Nhờ đó, các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng Đoàn công tác kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 18, Đơn vị bầu cử số 4 (tổ dân phố số 7 Trung Văn)

Công tác nhân sự được xác định là nội dung then chốt

Đồng chí có nhắc đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đây được xem là một điểm mới của Hà Nội. Đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn?

- Một trong những điểm mới trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội lần này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều khâu của quá trình tổ chức bầu cử.

Thành phố đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến cấp xã, phường, đồng thời khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID để phục vụ việc rà soát, đối chiếu thông tin cử tri.

Bên cạnh đó, Thành phố xây dựng hệ thống tra cứu thông tin bầu cử trực tuyến, giúp cử tri dễ dàng tra cứu khu vực bỏ phiếu, xác định địa điểm và đường đi đến khu vực bỏ phiếu thông qua bản đồ chỉ dẫn.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, Hà Nội cũng tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến nhiều điểm cầu tại các xã, phường và khu vực bầu cử, tạo điều kiện để đông đảo cử tri được gặp gỡ, trao đổi với các ứng cử viên.

Cử tri rất quan tâm đến chất lượng ứng cử viên. Đồng chí đánh giá như thế nào về cơ cấu và chất lượng ứng cử viên tại Hà Nội?

- Công tác nhân sự được Thành phố Hà Nội xác định là nội dung then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của cuộc bầu cử cũng như hoạt động của các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới.

Vì vậy, từ khi xây dựng Đề án cơ cấu đại biểu HĐND các cấp, Thành phố đã đặt ra yêu cầu về số lượng và chất lượng đại biểu, trong đó giảm đại biểu khối chính quyền, tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đảm bảo tính đại diện các lĩnh vực gồm: các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ, các doanh nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các giáo sư, bác sỹ đại diện khối y tế, giáo dục… theo đúng tinh thần các Nghị quyết 57, 68, 71, 72, 79, 80…của Trung ương

Từ đó MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành qua 3 vòng hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm theo đúng định hướng đại diện cho các khối, các lĩnh vực, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ.

Nhiều ứng cử viên có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong công tác, và trong xã hội, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Từ nay đến Ngày bầu cử, Thành phố sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Từ nay đến Ngày bầu cử, Thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, cập nhật danh sách cử tri, đồng thời hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm công tác chuẩn bị được tổ chức trang nghiêm, kỹ lưỡng, chu đáo, đúng quy định.

Các địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Cùng với đó, các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong Ngày bầu cử được triển khai đồng bộ.

Ủy ban bầu cử đã phân công các đồng chí thành viên trong Ủy ban bầu cử chủ động xuống địa bàn được phân công để theo dõi, nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) và thường xuyên báo cáo về UBBC thành phố để tổng hợp báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia theo quy định.

Đồng chí có thông điệp gì gửi tới cử tri Thủ đô trước Ngày bầu cử?

- Đi bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân.

Mỗi lá phiếu bầu mang theo ý chí và nguyện vọng của cử tri sẽ góp phần xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, vì sự phát triển của đất nước và Thủ đô.

Tôi tin tưởng cử tri Thủ đô sẽ tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn những ứng cử viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!