Lao phổi không chừa người trẻ: Cảnh báo từ hàng trăm ca bệnh mới

Nhiều người trẻ ho suốt 3–4 tháng vẫn chủ quan không đi khám, đến khi phát hiện lao phổi, tổn thương đã tiến triển nặng.

Không ít người trẻ ho kéo dài nhiều tháng nhưng vẫn chủ quan, tự điều trị tại nhà. Khi đến bệnh viện, tổn thương phổi do lao đã tiến triển nặng.

Ho suốt nhiều tháng, đến viện khi phổi đã tổn thương nặng

Thời gian gần đây, Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện 19 - 8 đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp mắc lao phổi mới đến khám và điều trị. Đáng chú ý, nhiều người bệnh có biểu hiện ho kéo dài từ 3–4 tháng nhưng không đi khám, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã tiến triển

Theo thông tin từ bệnh viện, phần lớn những trường hợp được đề cập là người trẻ tuổi, trong đó không ít bệnh nhân được phát hiện khi tổn thương phổi đã ở mức độ nặng.

Thực tế này cho thấy tâm lý chủ quan trước các triệu chứng hô hấp kéo dài vẫn là vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt ở nhóm người trẻ.

Áp lực công việc, cuộc sống bận rộn cùng suy nghĩ "còn trẻ sẽ nhanh khỏi" khiến một bộ phận người trẻ trì hoãn thăm khám, lựa chọn tự điều trị khi xuất hiện ho hoặc các triệu chứng bất thường.

Việc chậm phát hiện không chỉ khiến tổn thương phổi có nguy cơ tiến triển mà còn kéo dài thời gian người mắc lao phổi có khả năng lây truyền vi khuẩn cho người xung quanh.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ho trên 2 tuần, sốt nhẹ về chiều: Dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo các bác sĩ khoa Nội hô hấp, một trong những dấu hiệu cảnh báo lao phổi cần chú ý là tình trạng ho kéo dài trên 2 tuần. Người bệnh có thể ho khan, ho có đờm, đôi khi đờm lẫn máu.

Ngoài ho, bệnh lao phổi còn có thể biểu hiện bằng sốt nhẹ về chiều, ra mồ hôi ban đêm, mệt mỏi, chán ăn, gầy sút cân, đau ngực hoặc khó thở.

Các triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với những bệnh lý hô hấp khác. Tuy nhiên, nếu kéo dài mà không được thăm khám, người bệnh có thể bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị sớm.

Tổn thương phổi trên phim chụp - Ảnh BVCC

Để chẩn đoán lao phổi, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm đờm tìm vi khuẩn lao, xét nghiệm sinh học phân tử GeneXpert giúp phát hiện nhanh vi khuẩn lao và đánh giá tình trạng kháng rifampicin, cùng chụp X-quang phổi để tìm các tổn thương nghi ngờ.

Hiện Bệnh viện đang triển khai nhiều kỹ thuật phục vụ chẩn đoán lao phổi như chụp cắt lớp vi tính lồng ngực, xét nghiệm vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy vi khuẩn lao và nội soi phế quản.

Việc lựa chọn phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán phụ thuộc vào triệu chứng, tình trạng lâm sàng và chỉ định của bác sĩ.

Thực hiện kỹ thuật để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán lao phổi - Ảnh BVCC

Tự ý bỏ thuốc, nguy cơ lao kháng thuốc khó điều trị

Các bác sĩ khoa Nội hô hấp, bệnh viện 19-8 cảnh báo, bên cạnh phát hiện sớm, tuân thủ điều trị là yếu tố quan trọng trong kiểm soát bệnh lao.

Bệnh viện 198 khuyến cáo, người mắc lao cần điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế, tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc giữa chừng. Việc điều trị không đầy đủ có thể dẫn đến lao kháng thuốc, khiến quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, người dân cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người nghi mắc lao, không khạc nhổ đờm bừa bãi, giữ môi trường sống và làm việc thông thoáng.

Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, tránh thức khuya và làm việc quá sức

Đặc biệt, khi xuất hiện ho kéo dài trên 2 tuần, nhất là kèm sốt nhẹ về chiều, đổ mồ hôi đêm hoặc sút cân không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Phát hiện sớm lao phổi không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế tổn thương phổi mà còn góp phần ngăn ngừa lây lan trong gia đình và cộng đồng.

5 dấu hiệu cảnh báo lao phổi cần đi khám sớm 1. Ho kéo dài trên 2 tuần, ho khan hoặc có đờm, đôi khi lẫn máu. 2. Sốt nhẹ về chiều, ra nhiều mồ hôi ban đêm. 3. Sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn. 4. Mệt mỏi kéo dài, cơ thể suy nhược. 5. Đau ngực, khó thở.

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