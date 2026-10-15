Ho dai dẳng, đau nhói ngực, cụ ông 71 tuổi phát hiện dịch màng phổi nghi lao

Đau ngực tăng khi ho, triệu chứng không thuyên giảm sau điều trị ban đầu, người đàn ông cao tuổi được phát hiện tràn dịch màng phổi phải chưa rõ nguyên nhân.

Tưởng đau thần kinh liên sườn không ngờ bệnh nặng

Bệnh nhân L.V.T. (71 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đến cấp cứu trong tình trạng đau nhói vùng ngực phải, cơn đau tăng lên mỗi khi ho. Trước đó, ông đã bị ho và đau ngực trong nhiều tuần, kèm sụt cân khoảng 4kg.

Cho rằng triệu chứng xuất phát từ đau thần kinh liên sườn, bệnh nhân đến khám và điều trị tại một phòng khám tư. Tuy nhiên, tình trạng không thuyên giảm. Cơn đau ngực phải ngày càng tăng, gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Khi các triệu chứng kéo dài, bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long để được kiểm tra.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận âm phổi bên phải giảm. Trước biểu hiện ho dai dẳng, đau ngực và sụt cân không rõ nguyên nhân, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT).

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi phải chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, người bệnh có bệnh lý nền là tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Bệnh nhân được nhập Khoa Hô hấp để tiếp tục theo dõi, tìm nguyên nhân và điều trị.

Xét nghiệm dịch màng phổi gợi ý lao

Tại Khoa Hô hấp, các bác sĩ tiến hành chọc hút dịch màng phổi phải, lấy khoảng 300ml dịch màu vàng sậm gửi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dịch màng phổi gợi ý lao, giúp định hướng chẩn đoán lao màng phổi.

Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh và hội chẩn, các bác sĩ xây dựng hướng điều trị phù hợp, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe và các bệnh lý nền.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh táo, tự thở tốt, được chuyển sang thở oxy qua ống thông mũi và tiếp tục theo dõi, điều trị tại Khoa Hô hấp. Sau quá trình điều trị và chăm sóc, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được xuất viện theo chỉ định của bác sĩ.

Chọc hút tràn dịch màng phổi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKI Thạch Hoàng Anh, Phó khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, các triệu chứng như ho kéo dài, đau ngực, khó thở hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được thăm khám để xác định nguyên nhân. Người bệnh không nên tự ý điều trị khi chưa rõ bệnh.

Tràn dịch màng phổi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có lao. Vì vậy, việc thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết đóng vai trò quan trọng trong xác định nguyên nhân, từ đó lựa chọn hướng điều trị phù hợp.

Không chủ quan với triệu chứng hô hấp kéo dài

BS.CKI. Thạch Hoàng Anh cảnh báo, trường hợp trên là lời nhắc nhở về việc không nên xem nhẹ tình trạng ho dai dẳng, đau ngực kéo dài hoặc sụt cân bất thường. Những biểu hiện này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau, cần được đánh giá dựa trên thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm phù hợp.

Đặc biệt, khi triệu chứng kéo dài nhiều tuần, không thuyên giảm sau điều trị ban đầu, tái diễn hoặc ngày càng nặng hơn, người bệnh nên chủ động đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Việc xác định đúng nguyên nhân giúp tránh bỏ sót bệnh lý cần điều trị và hạn chế tình trạng tự điều trị kéo dài khi chưa có chẩn đoán rõ ràng.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, đánh giá việc định hướng chẩn đoán lao màng phổi qua thủ thuật chọc hút dịch ở bệnh nhân cao tuổi có nhiều bệnh nền cho thấy vai trò của thăm khám lâm sàng và quy trình chẩn đoán hô hấp trong xử trí các trường hợp tràn dịch màng phổi.

Khi nào cần đi khám? - Ho kéo dài, đau ngực hoặc khó thở. - Sụt cân không rõ nguyên nhân. - Đau ngực tăng khi ho hoặc triệu chứng ngày càng nặng. - Các biểu hiện không thuyên giảm sau điều trị ban đầu. Không thể xác định lao màng phổi chỉ dựa vào triệu chứng. Người bệnh cần được thăm khám và làm các xét nghiệm phù hợp để xác định nguyên nhân tràn dịch màng phổi.

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