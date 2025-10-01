Hà Nội

Chính trị

Nhiều hoạt động trong Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2025

Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam đã ký ban hành Hướng dẫn 14/HD-MTTW-BTT nhằm tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025.

Theo Hương Diệp - ảnh Quang Vinh / mattran.org.vn
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao những phần quà ấm áp tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhân dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

Nội dung Hướng dẫn nêu rõ, việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo không khí sôi nổi nhằm thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2025) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia giúp đỡ người nghèo, cộng đồng nghèo; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội, góp phần hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới.

Cùng với đó cần tổ chức triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động phù hợp điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương nhằm kêu gọi, vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo, ưu tiên các địa bàn bị thiệt hại do bão lũ gây ra, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Nội dung Hướng dẫn cũng yêu cầu các hoạt động cần có sự phối hợp thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tránh sự trùng lặp trong công tác vận động và triển khai hỗ trợ cho người nghèo.

Đối với công tác tuyên truyền, Hướng dẫn yêu cầu các cơ quan truyền thông của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025, những kết quả nổi bật trong vận động, giúp đỡ người nghèo; nêu những gương điển hình về người nghèo, cộng đồng nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững; các địa phương có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh, ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với người nghèo, hộ nghèo, cộng đồng nghèo thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình; kết quả tham gia vận động, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025

Đề cập tới việc tổ chức các hình thức vận động, giúp đỡ người nghèo thông qua việc tổ chức các hoạt động, sự kiện kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội, Hướng dẫn yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” phù hợp với tình hình của địa phương, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo; ưu tiên hỗ trợ các đối tượng ở các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, các địa bàn bị thiệt hại do bão lũ gây ra, vùng sâu, vùng xa.

Phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Tổng Công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân,... thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội bằng hình thức trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, vận động và hỗ trợ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đảm bảo đúng quy định.

Đối với các tổ chức Chính trị - xã hội, Hướng dẫn nêu rõ: Căn cứ vào tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị mình để có những hình thức tuyên truyền vận động cho phù hợp. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống tổ chức mình phối hợp thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương để thực hiện chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, xoá nhà dột nát, hỗ trợ sinh kế... cho các hộ nghèo là đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Từ kết quả triển khai, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có hình thức phù hợp để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ người nghèo; các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội góp phần thực hiện công tác giảm nghèo bền vững của đất nước nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025.

