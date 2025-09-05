Nhân viên Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm đều đạt chứng nhận FDA

Nhân viên của Saigon Smile Medical khẳng định các sản phẩm được sử dụng đều đạt chứng nhận FDA, thậm chí còn tuyên bố rằng chứng nhận này rất “khó để đạt được”.

Nhân viên tư vấn khẳng định công nghệ được FDA chứng nhận

Sau bài viết “Saigon Smile Medical có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật về chứng nhận FDA?”, báo Tri thức và Cuộc sống đã nhận rất nhiều phản ánh từ độc giả, trong đó có thông tin về việc nhân viên tư vấn của Saigon Smile khẳng định, các sản phẩm, liệu trình được trung tâm này sử dụng đều đạt chứng nhận của FDA.Thậm chí, nhân viên tư vấn của Saigon Smile còn khẳng định việc đạt được chứng nhận của FDA là rất khó với quy trình thẩm định gắt gao.

Cụ thể, trong quá trình tư vấn về lộ trình giảm cân, khách hàng được nhân viên của Saigon Smile Medical khẳng định về lộ trình giảm cân với sự can thiệp của 3 loại máy, trong đó có một máy AI để dò tìm tế bào mẫu trong cơ thể, sau đó đưa “năng lượng” vào tế bào mẫu đó. “Năng lượng” từ 40 tới 55 độ C và “cũng được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả”.

FDA cảnh báo sử dụng thuốc tiêm tan mỡ chưa được phê duyệt có thể gây hại

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, ngay trên trang chủ của FDA, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ có bài cảnh báo về việc sử dụng thuốc tiêm tan mỡ chưa được phê duyệt có thể gây hại cho người sử dụng.

Cụ thể, một loạt các sản phẩm thuốc tiêm tan mỡ chưa hề được FDA phê duyệt đang được bán tràn lan bao gồm Aqualyx, Lipodissolve, Lipo Lab, Kabelline và nhiều loại khác đều được quảng cáo là có tác dụng tức thì, có thể giảm mỡ ở nhiều vùng cơ thể như cằm, lưng, đùi, bắp tay và bụng.

FDA cảnh báo về việc sử dụng các loại thuốc tan mỡ chưa được tổ chức này cấp phép.

FDA cho biết, các sản phẩm này thường chứa phosphatidylcholine (PPC) và sodium deoxycholate (DC) thường được gọi là tiêm PCDC. Vì chưa được FDA đánh giá độ an toàn và hiệu quả về mặt lâm sàng, những thành phần này tiềm ẩn rủi ro cao đối với sức khỏe.

Theo ghi nhận của cơ quan này, một loạt các tác dụng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm thuốc tan mỡ chưa qua phê duyệt bao gồm sẹo vĩnh viễn, nhiễm trùng nặng, biến dạng da, hình thành nang, xuất hiện các cục u gây đau dưới da. Các biến chứng thường xuất hiện do tiêm thuốc tại các cơ sở thẩm mỹ hoặc spa sử dụng nhân viên không được cấp phép thực hiện thủ thuật, hoặc thậm chí là tự mua thuốc online về tiêm tại nhà.

Tác dụng phụ khi tiêm thuốc tan mỡ chưa được cấp phép. Ảnh: FDA.

Tính đến tháng 12/2023, FDA khẳng định cơ quan này chỉ cấp phép cho một loại thuốc tiêm tan mỡ duy nhất có tên Kybella chứa hoạt chất Deoxycholic acid. Loại thuốc này có công dụng giảm mỡ vùng dưới cằm ở người trưởng thành. FDA chỉ phê duyệt sử dụng loại thuốc này ở vùng dưới cằm, không được phép sử dụng ở mọi vùng khác trên cơ thể.

Cơ quan Quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khẳng định, ngoài Kybella, FDA chưa phê duyệt bất kỳ loại thuốc tiêm tan mỡ nào khác.

Nhân viên Saigon Smile đánh tráo khái niệm giữa thuốc giảm cân mạn tính và thuốc tiêu mỡ?

Qua phản ánh của độc giả tới báo Tri thức và Cuộc sống, nhân viên tư vấn Saigon Smile Medical khẳng định loại thuốc được sử dụng trong quá trình giảm cân tại đây đã được FDA chứng nhận từ tháng 11/2023 có tên Zepbound.

Thông tin về loại thuốc có chứng nhận của FDA do nhân viên Saigon Smile Medical cung cấp tới khách hàng

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống, đúng là vào tháng 11/2023 FDA có cấp phép cho một loại thuốc có tên Zepbound dạng tiêm dưới da, nhưng là để hỗ trợ quản lý cân nặng mạn tính cho người lớn chứ không phải thuốc tiêm làm tan mỡ.

FDA cho biết, loại thuốc này có chứa hoạt chất tirzepatide. Zepbound giúp kích hoạt thụ thể của hai loại hormone đường ruột, giúp giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế lượng thức ăn nạp vào, từ đó hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên đây là loại thuốc hỗ trợ giảm cân nên cần tiêm liên tục với liều tăng dần trong 4 tới 20 tuần. Ngoài ra, do là thuốc hỗ trợ giảm cân mạn tính, thời gian giảm cân sẽ tốn từ vài tháng cho tới vài năm.

Loại thuốc này cũng được chỉ định cho người thừa cân, béo phì có chỉ số cơ thể BMI từ trên 30 hoặc trên 27 kèm bệnh lý liên quan. Mục tiêu chỉ là giảm 5 tới 15% trọng lượng cơ thể và giúp duy trì cân nặng nhưng phải kèm theo chế độ ăn ít calo và tăng vận động.

Saigon Smile Medical quảng cáo công nghệ giảm cân tới 5kg chỉ trong 10 giờ.

Theo quảng cáo của Saigon Smile Medical, công nghệ AI Slimtech cho hiệu quả giảm cần tới 5kg, 30cm vòng bụng chỉ trong 10 giờ. Tuy nhiên, phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống không tìm thấy thông tin nào liên quan tới công nghệ giảm cân thần tốc này trong kho dữ liệu công khai của FDA.

Giảm cân quá nhanh có tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm

Theo thông tin được Viện Tim, Phổi và Máu Quốc gia (NHLBI) và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố, tốc độ giảm cân an toàn chỉ vào khoảng 0.45 cho tới tối đa 0.9kg/tuần. Các liệu pháp giảm cân được ưu tiên bao gồm chế độ ăn chứa ít năng lượng, tăng hoạt động thể chất và các liệu pháp phù hợp khác.

Nếu giảm cân quá nhanh sẽ dẫn theo rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như gây rối loạn điện giải và mất nước, rối loạn gan và túi mật, ảnh hưởng đến hệ tim mạch, rối loạn nội tiết tố nữ, tác động đến não và tâm lý,...

Với những người có nhiều bệnh nền, cần tham vấn cụ thể của bác sĩ để có lộ trình giảm cân an toàn, hiệu quả, tránh tác dụng phụ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.