Nhan sắc nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025 Jun Ji Hyun

Giải trí

Nhan sắc nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025 Jun Ji Hyun

Nữ diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025 Jun Ji Hyun có khối tài sản lên đến 110 triệu USD, sở hữu thần thái vô cùng cuốn hút, nhan sắc không tuổi.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo VTV, Jun Ji Hyun đứng đầu trong danh sách 10 nữ diễn viên Hàn Quốc giàu nhất năm 2025, với giá trị tài sản ròng lên tới 110 triệu USD. Ảnh: Vietnamnet.
Nữ diễn viên có mức cát-sê đóng phim, đại diện thương hiệu, sự kiện thuộc hàng cao nhất nhì tại Hàn Quốc. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Theo VOV, năm 2021, Jun Ji Hyun được trả mức thù lao lên đến 200 triệu won (khoảng 3,8 tỷ đồng) cho mỗi tập phim Jirisan. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
'Mợ chảnh' của Vì sao đưa anh tới được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của Hàn Quốc. Ảnh: Công Lý Xã Hội.
Jun Ji Hyun sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và bờ môi đầy đặn. Bên cạnh đó, cô có thần thái vô cùng cuốn hút. Ở Jun Ji Hyun toát lên vẻ tự tin, sang trọng, đầy khí chất. Ảnh: Công Lý Xã Hội.
Mới đây, nữ diễn viên khoe vòng eo chắc khi quảng cáo thời trang. Ảnh: Chosun.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, Jun Ji Hyun thích trở thành tiếp viên hàng không nhưng sau đó lại theo nghệ thuật. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Cô đóng Vì sao đưa anh tới, Valentine trắng, Cô nàng ngổ ngáo, Huyền thoại biển xanh. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Jun Ji Hyun đóng cặp với Lee Min Ho trong phim Huyền thoại biển xanh. Ảnh: Harper’s Bazaar Việt Nam.
Jeon Ji Hyun đã kết hôn với Choi Jun Hyuk. Bố Choi Jun Hyuk là nhà điều hành một trong những công ty quản lý tài sản lớn nhất ở Hàn Quốc, mẹ anh là nhà thiết kế nổi tiếng Lee Jung Woo. Ảnh: Công Luận.
Vợ chồng 'mợ chảnh' chào đón hai con trai gia nhập tổ ấm vào năm 2016 và năm 2018. Ảnh: Khám Phá.
Jun Ji Hyun hiếm khi chia sẻ về chồng con. Ảnh: VOV.
