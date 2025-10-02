Hà Nội

Nhan sắc hiện tại của phản diện đanh đá nhất 'Bỗng dưng muốn khóc'

Ở tuổi 40, Vân Anh sở hữu nhan sắc đằm thắm, sắc sảo cùng thân hình săn chắc, khỏe khoắn.

Trầm Phương
Vân Anh cách đây 16 năm là diễn viên nổi bật khi vào vai Ngọc Diệp - nhân vật phản diện khiến khán giả ghét cay ghét đắng bởi sự đanh đá, mưu mô trong "Bỗng dưng muốn khóc".
Cô nàng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, thân hình chuẩn chỉnh cùng phong cách thời trang bốc lửa.
Với vẻ đẹp vốn có, cô tham gia vào nhiều cuộc thi nhan sắc và giành giải thưởng ở đấu trường Miss Fujifilm 2003, Miss Hazeline 2005, Top ten Favorite Model 2006... Vân Anh bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu, được săn đón trên các tạp chí lúc bấy giờ.
Hiện tại, sau khi kết hôn, dù đã rút khỏi giới giải trí nhưng Vân Anh vẫn được công chúng quan tâm. (Ảnh: FBNV)
Cô dành phần lớn thời gian tập trung chăm lo cho gia đình, công việc và khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. (Ảnh: FBNV)
Cô thường sánh đôi ngọt ngào cùng ông xã, tham gia nhiều hoạt động cùng với con gái của mình. (Ảnh: FBNV)
Ở tuổi 40, Vân Anh vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo cùng thân hình săn chắc, khỏe khoắn. (Ảnh: FBNV)
Khác với hình ảnh nóng bỏng trước đây, thời trang của Vân Anh hiện tại kín đáo, nhã nhặn. (Ảnh: FBNV)
Cô hầu như không trang điểm đậm và chọn lối ăn mặc giản dị, trẻ trung. Trong nhiều bài viết, khán giả vẫn bày tỏ nỗi nhớ “Ngọc Diệp” của “Bỗng dưng muốn khóc” năm nào. (Ảnh: FBNV)
#Vân Anh #Ngọc Diệp #Bỗng dưng muốn khóc #diễn viên #nhan sắc #sao Việt

