Gái xinh Đồng Nai sở hữu 'tên độc lạ' giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Gái xinh Đồng Nai sở hữu 'tên độc lạ' giờ ra sao?

Đinh Good Otani là tên của một cô gái Việt 100% và cũng vì cái tên “độc nhất vô nhị” này, cô nàng nhiều lần rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”.

Thiên Anh
Nếu chỉ nghe tên Đinh Good Otani, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một cô gái lai hoặc người nước ngoài. Thực tế, đây là tên thật 100% ghi trong giấy khai sinh.
Good Otani từng chia sẻ rằng cái tên của mình do bố đặt, lấy cảm hứng từ hai hãng lốp nổi tiếng thế giới: Good Year (Mỹ) và Otani (Thái Lan).
Vì quá yêu thích ngành xe, bố của Good Otani đã ghép hai tên này lại và đặt cho con gái với mong muốn “độc, lạ và không trùng ai”.
Hiện tại, Đinh Good Otani làm việc trong công ty lốp xe của gia đình; ngoài ra còn làm chủ một cửa hàng bán trang sức online.
Sau khi nổi tiếng trên mạng, Đinh Good Otani nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, đóng phim ngắn.
Ngoại hình sáng, phong cách thời trang hiện đại càng khiến cái tên “Good Otani” gây tò mò mỗi khi cô xuất hiện.
Tên gọi độc lạ cũng khiến cô nhiều lần rơi vào tình huống bi hài, thậm chí là khổ sở.
Rắc rối là vậy nhưng Otani vẫn biết ơn cái tên độc đáo do bố đặt, khiến cô thêm trân trọng sự đặc biệt của riêng mình.
Otani ngoài đời là một cô gái có tính cách hòa đồng, vui vẻ. Cô nàng thích cuộc sống bình dị nhưng vẫn phải có dấu ấn giống như cái tên đặc biệt của cô.
Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#gái xinh Đồng Nai #Đinh Good Otani #tên độc lạ #gái xinh #cuộc sống #truyện vui

