Nhan sắc bốc lửa của bạn gái tin đồn khiến Kylian Mbappé 'rơi lưới tình'

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc bốc lửa của bạn gái tin đồn khiến Kylian Mbappé 'rơi lưới tình'

Được biết đến với danh xưng 'bạn gái tin đồn' của ngôi sao bóng đá Kylian Mbappé, nàng mẫu Maria Aguilar nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Trầm Phương
Ngôi sao bóng đá Kylian Mbappé luôn được biết đến là người kín tiếng về đời tư. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giới truyền thông Tây Ban Nha và Pháp liên tục đưa tin về người đẹp đang "hút hồn" chân sút số 1 của Real Madrid. Đó là nàng mẫu Maria Aguilar. (Ảnh: IGNV)
Đồn đoán này bắt nguồn từ chương trình "En Todas las Salsas", trong tập mới phát sóng trên Mediaset Infinity, một chi tiết khiến khán giả bất ngờ được tiết lộ là Kylian Mbappe và María Aguilar có thể đang duy trì "một tình bạn đặc biệt".(Ảnh: IGNV)
Kylian Mbappé từng dính líu đến nhiều bóng hồng nổi tiếng khác trong quá khứ, hầu hết đều là người mẫu hoặc hoa hậu, cho thấy anh có xu hướng bị cuốn hút bởi những mỹ nhân có nhan sắc nổi bật và thân hình hoàn hảo. (Ảnh: IGNV)
Chính vậy khi đồn đoán về mối quan hệ tình cảm giữa Kylian Mbappe và María Aguilar được dấy lên, nhiều người đã bày tỏ sự tin tưởng, bởi María Aguilar là một nàng mẫu sở hữu thân hình nóng bỏng cùng gu thời trang gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Maria Aguilar, năm nay 26 tuổi, là một mỹ nhân đến từ Tây Ban Nha. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và KOL tại Madrid. Trước khi vướng tin đồn với Mbappé, Maria từng được biết đến là một thí sinh của chương trình truyền hình thực tế.(Ảnh: IGNV)
Điều khiến công chúng chú ý là Maria Aguilar được mô tả là người có tính cách mạnh mẽ, cởi mở và không ngại thể hiện bản thân, hoàn toàn trái ngược với sự kín đáo của tiền đạo người Pháp. (Ảnh: IGNV)
Điểm nổi bật nhất của Maria Aguilar chính là vẻ ngoài quyến rũ và hình thể săn chắc với đường cong cuốn hút, đặc biệt là vòng eo săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Cô thường xuyên khoe vóc dáng trong những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, ôm sát tôn triệt để đường cong trên trang cá nhân. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt của Maria mang nét sắc sảo, cá tính với các đường nét nổi bật như mái tóc nâu, đôi mắt sâu, sống mũi cao và đặc biệt là khuôn môi dày quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Là một người mẫu và KOL, Maria Aguilar rất chăm chút cho hình ảnh cá nhân. Cô ưa chuộng phong cách gợi cảm, năng động, giúp làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn và thần thái tự tin. (Ảnh: IGNV)
