Nhận lương hưu, trợ cấp tháng 5 lùi lịch sau nghỉ lễ 30/4-1/5

Không chỉ tại Hà Nội và TP HCM, tại các địa phương trên cả nước cũng điều chỉnh lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 5/2026 do kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, theo quy định của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Trong trường hợp ngày này trùng vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Đối với kỳ chi trả tháng 5/2026, do ngày làm việc thứ hai của tháng rơi vào thứ bảy, BHXH TP Hà Nội đã chủ động điều chỉnh thời gian chi trả qua tài khoản cá nhân sang thứ hai, ngày 4/5/2026.

Trước những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu và trợ cấp, cơ quan BHXH đã chủ động phối hợp với bưu điện để xây dựng kế hoạch chi trả tiền mặt ngay sau khi hoàn tất việc chuyển khoản.

Theo cổng thông tin điện tử BHXH TPHCM, BHXH TPHCM thông báo đối với hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân, việc chuyển tiền lương hưu và trợ cấp BHXH vào tài khoản người hưởng bắt đầu từ ngày 4/5/2026.

Đối với hình thức chi trả tiền mặt, Bưu điện TP HCM tổ chức chi trả bắt đầu từ ngày 11/5/2026 đến ngày 12/5/2026 tại tất cả các điểm chi trả, từ ngày 13/5/2026 đến hết ngày 25/5/2026 tại các bưu cục của bưu điện Trung tâm/Huyện. Thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại TP HCM nhận tiền tháng 5/2026 theo lịch chi trả điều chỉnh do kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.

Theo Người Lao Động, không chỉ tại Hà Nội và TP HCM, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tại các địa phương trên cả nước cũng có sự điều chỉnh tương tự do kỳ nghỉ lễ kéo dài. Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2026 tại các tỉnh, thành được phân theo hai mốc chính.

Cụ thể, BHXH khu vực tại 21 tỉnh, thành thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP HCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang.

Trong khi đó, 13 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Do kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhiều địa phương được điều chỉnh sang sau kỳ nghỉ, người hưởng chủ yếu nhận tiền từ ngày 4/5, tùy theo hình thức và từng địa phương.