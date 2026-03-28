Từ 1/7/2026 đề xuất tăng lương hưu 2 lần cho nhóm nghỉ trước năm 1995

Từ ngày 1/7/2026, nhóm người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp có thể được điều chỉnh tăng hai lần.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Dự kiến, Phương án một là tăng thêm 4,5% và cộng 200.000 đồng/tháng trên mức hưởng của tháng 6/2026; phương án hai là tăng 8% trên mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Đáng chú ý, với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/1995, sau khi áp dụng các mức tăng nêu trên, nếu mức hưởng vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Cụ thể, người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; người hưởng từ 3,5 triệu đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng được nâng lên mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, sẽ áp dụng cho 07 nhóm đối tượng nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 được điều chỉnh tăng hai lần, gồm tăng theo phương án chung và tăng bổ sung để đảm bảo mức sống tối thiểu.

Cụ thể, 07 nhóm đối tượng, gồm:

(1) Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

(2) Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, Nghị định 92/2009/NĐ-CP (văn bản hết hiệu lực từ 01/08/2023), Nghị định 34/2019/NĐ-CP (văn bản hết hiệu lực từ 01/08/2023), Nghị định 121/2003/NĐ-CP (văn bản hết hiệu lực từ 01/01/2010) và Nghị định 09/1998/NĐ-CP (văn bản hết hiệu lực từ 10/11/2003).

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg năm 2008; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 206-CP năm 1979.

(4) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP năm 1975 (văn bản hết hiệu lực từ 01/06/1993) và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.

(5) Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 38/2010/QĐ-TTg).

(6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg.

(7) Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Việc điều chỉnh lương hưu lần này được xây dựng theo hướng kết hợp tăng theo tỷ lệ và tăng theo số tiền tuyệt đối, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm hưởng lương hưu và bảo đảm đời sống cho người có mức hưởng thấp.

Dự kiến tổng kinh phí tăng thêm của phương án này so với năm trước ước là 9.749 tỷ đồng, trong đó kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn quỹ BHXH đảm bảo ước là 7.736 tỷ đồng. Như vậy, kinh phí tăng thêm dự kiến theo phương án điều chỉnh thứ hai cao hơn phương án 1 là 573 tỷ đồng.

Riêng kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương hưu, đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp khi thực hiện 2 phương án ước khoảng 200-300 tỷ đồng.