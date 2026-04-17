Lưu ý mới về nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua ủy quyền

Từ 1/7/2026, việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ có những thay đổi quan trọng.

Nghĩa vụ xác minh thông tin thụ hưởng

Người hưởng chế độ BHXH thông qua tài khoản ngân hàng cần phối hợp với cơ quan BHXH hoặc đơn vị dịch vụ được ủy quyền để xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng định kỳ hằng năm. Việc xác minh này là bắt buộc để cơ quan BHXH tiếp tục chi trả trợ cấp.

Trong trường hợp không thực hiện xác minh thông tin người hưởng theo quy định, cơ quan BHXH sẽ tạm dừng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Do đó, người hưởng cần chú ý kiểm tra hiệu lực ủy quyền và phối hợp xác minh thông tin đúng thời hạn.

Mục đích của quy định mới

Theo các chuyên gia an sinh xã hội, những thay đổi này nhằm ngăn chặn tình trạng chi trả trợ cấp cho người đã qua đời, bảo vệ quỹ an sinh. Trước đây, việc một số trường hợp đã mất nhưng gia đình vẫn tiếp tục nhận trợ cấp gây khó khăn trong quản lý. Trong tháng 10/2025, BHXH Việt Nam đã phát hiện 88 trường hợp tử vong vẫn phát sinh chi trả trợ cấp, thu hồi hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 117 trường hợp hưởng sai trợ cấp tuất, thu hồi hơn 1,3 tỷ đồng. Việc ứng dụng AI và kết nối dữ liệu dân cư đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và ngăn chặn các trường hợp trục lợi quỹ BHXH.

Luật BHXH sửa đổi năm 2024 đã đưa ra những quy định mới về việc ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. BHXH TP Hồ Chí Minh đã có thông báo chi tiết về các thay đổi này đến người hưởng.

Thời hạn hiệu lực của văn bản ủy quyền

Đối với văn bản ủy quyền được ký từ ngày 1/7/2025, thời hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày ký. Các văn bản được ký trước ngày 1/7/2025 sẽ có những quy định riêng:

* Hết hạn trước ngày 30/6/2026: Giữ nguyên giá trị đến hết thời hạn ghi trên văn bản.

* Hết hạn sau ngày 30/6/2026: Chỉ có giá trị đến hết ngày 30/6/2026.BHXH TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người hưởng cần chủ động làm lại văn bản ủy quyền mới trước hoặc trong tháng hết hạn để tránh bị gián đoạn chi trả trợ cấp hàng tháng.