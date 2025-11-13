Khoảnh khắc bé trai 2 tuổi rơi thẳng xuống hố thang máy ngay trước mắt cha mẹ

Một bé trai 2 tuổi bất ngờ rơi xuống hố thang máy sâu hun hút ngay trước sự bất lực của bố mẹ. Khoảnh khắc kinh hoàng này đã được camera an ninh ghi lại.

Đoạn video an ninh cho thấy bé Matvey, mặc áo ấm, tung tăng tiến đến cửa thang máy trong sảnh chung cư. Cánh cửa kim loại thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi cậu bé vừa chạm và đẩy nhẹ, nó bất ngờ bật mở. Chỉ trong tích tắc, Matvey mất thăng bằng và biến mất vào khoảng tối phía dưới. Tiếng thét thất thanh của người cha vang lên khi anh không kịp giữ con lại.

Bé trai người Nga bị ngã tại tòa chung cư ở Voronezh (Nga). Nguồn: East2West

Alexey, cha của Matvey, kể lại khoảnh khắc đó anh như bị "như đóng băng" tại chỗ. Tuy nhiên, bản năng làm cha đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Dù biết rõ cabin có thể di chuyển bất cứ lúc nào, anh không hề chần chừ, lập tức chui qua khe cửa thang máy và nhảy thẳng xuống hố cứu con.

"Tôi không kịp nghĩ gì hết. Tôi chỉ biết con tôi đang ở dưới, và tôi phải xuống," Alexey chia sẻ.

Ngay phía trên, mẹ của Matvey run rẩy chiếu đèn pin xuống giúp chồng tìm con trong bóng tối. May mắn là ngay khi nghe tiếng hét, những người hàng xóm đã kịp thời giữ thang máy ở tầng 3, ngăn không cho cabin di chuyển xuống, một hành động được cho là đã cứu mạng cả hai cha con. Chỉ sau ít phút nghẹt thở, anh Alexey đã bế được bé Matvey lên khỏi hố an toàn.

Khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ cho biết, may mắn Matvey chỉ bị vài vết bầm nhẹ ở đầu và lưng, không có chấn thương nghiêm trọng nào. Các bác sĩ nhận định đây là một điều kỳ diệu, bởi đáy hố thang có nhiều thanh kim loại sắc nhọn, chỉ cần rơi lệch một chút thì hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi.

Sau sự cố kinh hoàng, người cha bày tỏ sự bức xúc về tình trạng thang máy tại tòa nhà chỉ mới hoạt động hơn một năm nhưng thường xuyên trục trặc, phát tiếng kêu lớn.

Hiện tại, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã vào cuộc để làm rõ nguyên nhân. Các chuyên gia cho rằng việc cửa thang máy có thể mở ra khi cabin chưa đến là lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, tiềm ẩn rủi ro chết người và cần phải truy cứu trách nhiệm của đơn vị lắp đặt, quản lý hệ thống.