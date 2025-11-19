"Nhà ma" rao bán gần 7 tỷ, "ế" khách vẫn không hạ giá

Bất động sản rộng hơn 100m2, có đủ đồ nội thất và gia dụng rao giá gần 7 tỷ đồng nhưng vẫn 'ế chỏng chơ' vì chủ cũ chết ngay trong nhà.

Mới đây, một tòa nhà tại Trùng Khánh được niêm yết đấu giá trên nền tảng đấu giá tư pháp của Alibaba, với giá khởi điểm khoảng 1,91 triệu NDT (hơn 6,9 tỷ đồng).

Tòa nhà có diện tích 161m2, diện tích bên trong 134,4m2. Tòa nhà hiện bỏ trống, không có người thuê do đang bị tịch thu và thế chấp.

Theo thông báo đấu giá, chủ sở hữu tòa nhà trước đó đã chết bất thường trong nhà và đang nợ hơn 31.591,7 NDT (114,3 triệu đồng) phí quản lý bất động sản chưa thanh toán.

Chủ sở hữu bất động sản đã chết bất thường trong nhà. Ảnh: Tòa án Nhân dân Cấp cao số 1 Trùng Khánh

Sau khi đấu giá thành công, người mua có trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí còn nợ, số tiền cụ thể sẽ dựa trên ngày giao nhận nhà thực tế.

Căn nhà có sẵn một số đồ đạc và thiết bị gia dụng. Quyền sử dụng đất của căn nhà sẽ hết hạn vào ngày 23/8/2054.

Tổng giá trị thẩm định của căn nhà là 2.731.680 NDT, bao gồm 2.717.500 NDT cho bất động sản và 14.180 NDT cho đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Giá khởi điểm bất động sản là 1.912.176 NDT (hơn gần 7 tỷ đồng). Phiên đấu giá sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng ngày 4/12.

Các nhân viên tại công ty hỗ trợ đấu giá cho biết, từ khi được rao bán, căn nhà vẫn đang trong tình trạng “ế khách”. Tính đến ngày 6/11, chỉ có 1.901 lượt xem nhưng không có ai đăng ký đấu giá hay hẹn lịch xem nhà.

Dù "ế", nhân viên công ty hỗ trợ đấu giá khẳng định sẽ không giảm giá nữa. Nhân viên này cho biết, giá thẩm định đã hơn 2,7 triệu NDT, giá khởi điểm hơn 1,9 triệu NDT là giá đã ưu đãi.