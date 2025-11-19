Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

"Nhà ma" rao bán gần 7 tỷ, "ế" khách vẫn không hạ giá

Bất động sản rộng hơn 100m2, có đủ đồ nội thất và gia dụng rao giá gần 7 tỷ đồng nhưng vẫn 'ế chỏng chơ' vì chủ cũ chết ngay trong nhà.

Hoàng Minh (theo Cover News)

Mới đây, một tòa nhà tại Trùng Khánh được niêm yết đấu giá trên nền tảng đấu giá tư pháp của Alibaba, với giá khởi điểm khoảng 1,91 triệu NDT (hơn 6,9 tỷ đồng).

Tòa nhà có diện tích 161m2, diện tích bên trong 134,4m2. Tòa nhà hiện bỏ trống, không có người thuê do đang bị tịch thu và thế chấp.

Theo thông báo đấu giá, chủ sở hữu tòa nhà trước đó đã chết bất thường trong nhà và đang nợ hơn 31.591,7 NDT (114,3 triệu đồng) phí quản lý bất động sản chưa thanh toán.

toa-nha1.jpg
Chủ sở hữu bất động sản đã chết bất thường trong nhà. Ảnh: Tòa án Nhân dân Cấp cao số 1 Trùng Khánh

Sau khi đấu giá thành công, người mua có trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí còn nợ, số tiền cụ thể sẽ dựa trên ngày giao nhận nhà thực tế.

Căn nhà có sẵn một số đồ đạc và thiết bị gia dụng. Quyền sử dụng đất của căn nhà sẽ hết hạn vào ngày 23/8/2054.

Tổng giá trị thẩm định của căn nhà là 2.731.680 NDT, bao gồm 2.717.500 NDT cho bất động sản và 14.180 NDT cho đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Giá khởi điểm bất động sản là 1.912.176 NDT (hơn gần 7 tỷ đồng). Phiên đấu giá sẽ bắt đầu lúc 10:00 sáng ngày 4/12.

Các nhân viên tại công ty hỗ trợ đấu giá cho biết, từ khi được rao bán, căn nhà vẫn đang trong tình trạng “ế khách”. Tính đến ngày 6/11, chỉ có 1.901 lượt xem nhưng không có ai đăng ký đấu giá hay hẹn lịch xem nhà.

Dù "ế", nhân viên công ty hỗ trợ đấu giá khẳng định sẽ không giảm giá nữa. Nhân viên này cho biết, giá thẩm định đã hơn 2,7 triệu NDT, giá khởi điểm hơn 1,9 triệu NDT là giá đã ưu đãi.

#Bất động sản đấu giá #Nhà bị bỏ hoang #Thị trường bất động sản Trung Quốc #Chuyển nhượng tài sản thế chấp #Ảnh hưởng của chủ sở hữu qua đời #Giá trị và pháp lý bất động sản

Bài liên quan

Bất động sản

Ngôi nhà trên đồi với tầm nhìn đẹp mê hồn khiến báo ngoại hết lời ca tụng

Ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn tôn vinh mối quan hệ bền chặt giữa con người và thiên nhiên, đồng thời mang đến trải nghiệm sống yên bình. 

nha1.jpg
Nằm trên ngọn đồi thoải dọc theo trục đường Lý Thái Tổ (thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Dâu Tằm House nổi bật với tầm nhìn rộng mở ra thung lũng xanh mát. Ảnh: Hiroyuki Oki
nha2.jpg
Thiết kế công trình chú trọng vào việc hòa quyện với địa hình tự nhiên, tận dụng tối đa các yếu tố của cảnh quan xung quanh. Ảnh: Hiroyuki Oki
Xem chi tiết

Bất động sản

Cận cảnh ngôi nhà thơ ấu của ông Trump rao bán hơn 60 tỷ đồng

Ngôi nhà nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump sống thuở nhỏ đang được rao bán giá 2,3 triệu USD sau nhiều năm bỏ hoang, ẩm mốc. 

nha1.jpg
Tại khu Jamaica Estates yên tĩnh, rợp bóng cây ở Queens, một căn nhà phong cách Tudor được nhà phát triển bất động sản Tommy Lin rao bán với giá 2,3 triệu USD (tương đương hơn 60 tỷ đồng). Ảnh: Stephen Yang
nha2.jpg
Đây là căn nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ở từ khi chào đời cho đến năm 4 tuổi, diện tích hơn 300 mét vuông. Ảnh: Stephen Yang
Xem chi tiết

Bất động sản

Sự thật những ngôi nhà được rao bán chưa đến 30.000 đồng

Thành phố Louisville, bang Kentucky (Mỹ), vừa khởi động chương trình bán những căn nhà bỏ hoang chỉ với giá 1 USD nhằm hồi sinh các khu phố xuống cấp.

nha-bo-hoang1.jpg
Sáng kiến mang tên “Landbank-A-Rama” do Cơ quan Quản lý Quỹ đất (Landbank Authority) của Louisville phụ trách. Ảnh: Getty Images
nha-bo-hoang2.jpg
Khách hàng quan tâm có thể tham dự các buổi mở cửa tham quan, trực tiếp xem nhà tại 5 khu vực phía Tây Louisville gồm Portland, Park Hill, Parkland, Chickasaw và Russell. Ảnh: Wlky
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới