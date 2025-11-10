Hà Nội

Cận cảnh ngôi nhà thơ ấu của ông Trump rao bán hơn 60 tỷ đồng

Ngôi nhà nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump sống thuở nhỏ đang được rao bán giá 2,3 triệu USD sau nhiều năm bỏ hoang, ẩm mốc. 

Hoàng Minh (theo Nypost)
Tại khu Jamaica Estates yên tĩnh, rợp bóng cây ở Queens, một căn nhà phong cách Tudor được nhà phát triển bất động sản Tommy Lin rao bán với giá 2,3 triệu USD (tương đương hơn 60 tỷ đồng). Ảnh: Stephen Yang
Đây là căn nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ở từ khi chào đời cho đến năm 4 tuổi, diện tích hơn 300 mét vuông. Ảnh: Stephen Yang
Ngôi nhà 5 phòng ngủ được cha ông là nhà phát triển bất động sản Fred Trump xây dựng năm 1940. Đây là nơi ở đầu tiên của gia đình trong khu phố, trước khi họ chuyển đến một căn nhà rộng rãi hơn gần đó. Ảnh: Allyson Lubow
Sau nhiều năm bị bỏ hoang, đường ống nước vỡ khiến nội thất ẩm mốc, ngôi nhà được bán vào tháng 2 với giá 835.000 USD cho ông Lin, người sau đó cải tạo căn nhà trong 8 tháng. Ảnh: Nypost
Trả lời truyền thông, Lin cho biết ông mua căn nhà không phải vì lý do chính trị, mà do lịch sử và vị trí. Ảnh: Nypost
Jamaica Estates là một trong những khu dân cư lâu đời và đắt đỏ nhất Queens, giá cả thường xuyên vượt 3 triệu USD một căn thời gian gần đây. Những căn dưới 1 triệu USD ngày càng hiếm. Ảnh: Nypost
Khu bếp sau khi được cải tạo. Ảnh: Nypost
Lin đã đầu tư khoảng 500.000 USD vào việc cải tạo ngôi nhà. Ảnh: Nypost
Phòng ăn ngập tràn ánh sáng. Ảnh: Nypost
Phòng tắm nắng trước đây. Ảnh: Nypost
Phòng tắm nắng khi được nâng cấp. Ảnh: Nypost
Phòng ngủ cũ trước khi cải tạo. Ảnh: Nypost
Một trong 5 phòng ngủ được cải tạo. Ảnh: Nypost
Phòng tắm hiện đại. Ảnh: Nypost
Khu vực sân phía sau nhà. Ảnh: Nypost
#Ngôi nhà thời thơ ấu của ông Trump #Bất động sản khu Jamaica Estates #Lịch sử gia đình Trump #Cải tạo nhà cũ #Thị trường bất động sản cao cấp #Khu dân cư đắt đỏ Queens

