Cận cảnh ngôi nhà thơ ấu của ông Trump rao bán hơn 60 tỷ đồng

Ngôi nhà nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump sống thuở nhỏ đang được rao bán giá 2,3 triệu USD sau nhiều năm bỏ hoang, ẩm mốc.
Một đám cưới tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) bất ngờ trở nên hỗn loạn chỉ vì phần gà rán nhà trai nhận được ít hơn nhà gái.
Hot girl Lê Phương Anh gây sốt khi xuất hiện trên sân Pickleball với outfit thể thao quyến rũ, khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán.
Một thử nghiệm dài hạn đã chứng minh sạc nhanh không gây hại pin như nhiều người vẫn lo ngại, chấm dứt tranh cãi giữa các hãng điện thoại lớn.
Vòng vây ở Pokrovsk ngày càng siết chặt, quân Ukraine mắc kẹt trong vòng vây không lối thoát; tướng Syrskyi thực hiện kế “vây Ngụy cứu Triệu”.
Thời vận xoay chuyển, 3 con giáp bước vào giai đoạn kim tiền vượng phát. Vận quý nhân kề bên, công việc suôn sẻ, tài lộc tăng vùn vụt như “được trời thưởng”.
Một bộ hài cốt người phụ nữ được tìm thấy trong tư thế khom lưng, chôn cùng xương cừu tại khu định cư Domuztepe gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Bão Fung-Wong đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng ở Philippines, khoảng 1,4 triệu người phải sơ tán và làm hư hại hơn 1.000 ngôi nhà,...
Dù AI đang thay đổi cách làm việc, các nghiên cứu cho thấy làn sóng sa thải hiện nay chủ yếu do kinh tế suy yếu, không phải do trí tuệ nhân tạo.
Mang dáng vẻ kỳ diệu, nấm tổ chim (Crucibulum laeve) khiến những người vô tình bắt gặp tưởng như đang nhìn vào những chiếc tổ chim tí hon.
Chiếc Hongqi HS6 của Trung Quốc mới đây đã chính thức lập Kỷ lục Guinness Thế giới về quãng đường di chuyển dài nhất bằng SUV hybrid cắm sạc (hybrid PHEV).
Trong chuyến lưu diễn tại Macau, HyunA gặp sự cố ngã sân khấu, cô gửi lời xin lỗi vì đã không thể thể hiện tốt nhất trước fan.
Mercedes-Benz Thái Lan vừa ra mắt G450d Edition STRONGER THAN THE 1980s bản giới hạn toàn cầu chỉ 460 chiếc, với giá 14.180.000 Baht (hơn 11,5 tỷ đồng).
Nhiều người nhận xét Quỳnh Kool trong clip mới đăng tải “giống hệt Phạm Băng Băng” với diện mạo khác lạ, trong khi một số lại cho rằng hình ảnh qua chỉnh sửa.
Mới đây, một nàng hot girl Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết và phong thái tự tin, khỏe khoắn.
Các nhà khảo cổ tìm thấy một viên đá quý màu đỏ như máu ở Bremenium, một pháo đài La Mã nằm tại phía bắc Bức tường Hadrian.
Từ áo dài truyền thống đến váy dạ hội, Hương Giang thể hiện phong cách đa dạng, đẳng cấp trong các sự kiện của cuộc thi tại Thái Lan.
Galaxy S27 Ultra rò rỉ công nghệ Polar ID với khả năng chống cả mặt nạ 3D, mở khóa cực nhạy.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/11, Song Ngư đào hoa xấu, dễ bất mãn dẫn tới chia ly. Bạch Dương mọi thứ thuận lợi, không có cảm giác bất an, lo lắng.
Sầu riêng giá rẻ tại chợ chỉ từ 35.000 - 50.000 đồng/kg chủ yếu là sầu dạt, không phải sầu riêng loại 1.
Gương mặt nàng thơ với body đầy bất ngờ đã khiến nhiều fan mê mệt trở thành fan của nàng hot girl có tên Hoàng Vi.
Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải gầm cao Hilux TRAVO OVERLAND 2026 tại thị trường Thái Lan. Đây là phiên bản nâng cấp mới trong dòng Hilux.