Nhà gỗ truyền thống hồi sinh thành không gian 2 tầng hiện đại

Sau cải tạo, ngôi nhà vẫn mang nét cổ điển của một ngôi nhà gỗ Thái truyền thống nhưng được nâng cấp để trở nên vững chãi, tiện nghi hơn.