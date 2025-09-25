Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà gỗ truyền thống hồi sinh thành không gian 2 tầng hiện đại

Bất động sản

Nhà gỗ truyền thống hồi sinh thành không gian 2 tầng hiện đại

Sau cải tạo, ngôi nhà vẫn mang nét cổ điển của một ngôi nhà gỗ Thái truyền thống nhưng được nâng cấp để trở nên vững chãi, tiện nghi hơn.

Hoàng Minh (theo Homedeedee)
Tọa lạc tại Sansai, Chiang Mai (Thái Lan), House 23 vốn là một ngôi nhà gỗ cũ gắn liền với nhiều ký ức của gia đình. Ảnh: Homedeedee
Tọa lạc tại Sansai, Chiang Mai (Thái Lan), House 23 vốn là một ngôi nhà gỗ cũ gắn liền với nhiều ký ức của gia đình. Ảnh: Homedeedee
Thay vì phá bỏ để xây mới, gia chủ chọn cách cải tạo để vừa lưu giữ hồn xưa vừa đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi. Ảnh: Homedeedee
Thay vì phá bỏ để xây mới, gia chủ chọn cách cải tạo để vừa lưu giữ hồn xưa vừa đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi. Ảnh: Homedeedee
Ý tưởng cải tạo nhà được triển khai dựa trên việc giữ lại tối đa những giá trị ban đầu. Không thay đổi toàn bộ kiến trúc, kiến trúc sư tập trung vào việc sửa chữa, gia cố và thay thế những hạng mục xuống cấp. Ảnh: Homedeedee
Ý tưởng cải tạo nhà được triển khai dựa trên việc giữ lại tối đa những giá trị ban đầu. Không thay đổi toàn bộ kiến trúc, kiến trúc sư tập trung vào việc sửa chữa, gia cố và thay thế những hạng mục xuống cấp. Ảnh: Homedeedee
Hệ thống kết cấu gỗ được bổ sung bằng kèo thép để tăng khả năng chịu lực. Ảnh: Homedeedee
Hệ thống kết cấu gỗ được bổ sung bằng kèo thép để tăng khả năng chịu lực. Ảnh: Homedeedee
Mái cũ thay bằng mái ngói nhẹ, vừa phù hợp với khung gỗ truyền thống vừa mang lại sự chắc chắn và gọn gàng. Ảnh: Homedeedee
Mái cũ thay bằng mái ngói nhẹ, vừa phù hợp với khung gỗ truyền thống vừa mang lại sự chắc chắn và gọn gàng. Ảnh: Homedeedee
Các ô cửa gỗ được sơn lại để hài hòa với tông màu tổng thể của ngôi nhà. Ảnh: Homedeedee
Các ô cửa gỗ được sơn lại để hài hòa với tông màu tổng thể của ngôi nhà. Ảnh: Homedeedee
Bên ngoài ngôi nhà vẫn giữ nét mộc mạc, giản dị, bên trong được biến đổi theo hướng mở và hiện đại hơn. Ảnh: Homedeedee
Bên ngoài ngôi nhà vẫn giữ nét mộc mạc, giản dị, bên trong được biến đổi theo hướng mở và hiện đại hơn. Ảnh: Homedeedee
Điểm nhấn nằm ở phòng khách trên tầng 2 với gam màu trung tính, kệ tivi đen và ánh sáng hắt tường ấm áp. Ảnh: Homedeedee
Điểm nhấn nằm ở phòng khách trên tầng 2 với gam màu trung tính, kệ tivi đen và ánh sáng hắt tường ấm áp. Ảnh: Homedeedee
Góc thư giãn trong nhà gợi nhớ phong cách cắm trại gần gũi và thoải mái. Ảnh: Homedeedee
Góc thư giãn trong nhà gợi nhớ phong cách cắm trại gần gũi và thoải mái. Ảnh: Homedeedee
Sofa gỗ chạm khắc cùng ghế gấp hiện đại trong phòng khách. Ảnh: Homedeedee
Sofa gỗ chạm khắc cùng ghế gấp hiện đại trong phòng khách. Ảnh: Homedeedee
Hoàng Minh (theo Homedeedee)
#nhà gỗ truyền thống #cải tạo nhà cổ điển #nhà gỗ Thái Lan #biến hóa nhà cấp 4 #thiết kế nhà hiện đại #kết cấu gỗ và thép

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT