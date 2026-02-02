Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong sau tiệc tất niên ở TP HCM

Công an TP HCM xác định nữ công nhân tử vong khi tham dự tiệc tất niên tại phường Dĩ An, TP HCM là do bệnh lý.

Theo Phạm Hải/PLO

Ngày 2/2, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, điều tra vụ nữ công nhân tử vong khi tham dự tiệc tất niên tại phường Dĩ An. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Nạn nhân được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.
Thông tin ban đầu, chiều 31-1, bà ĐTTV (55 tuổi, ngụ TP.HCM) tham dự tiệc tất niên của công ty tại một nhà hàng trên đường Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An. Đến khoảng hơn 16 giờ, trong lúc lên sân khấu ca hát, bà V bất ngờ ngã quỵ.

Các đồng nghiệp nhanh chóng sơ cứu và đưa bà V đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Theo tìm hiểu, bà V làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ gỗ tại phường Đông Hòa khoảng 10 năm. Gia đình cho biết thời gian gần đây bà V có sử dụng thuốc điều trị bệnh tim và phổi. Tại buổi tiệc tất niên, bà V không sử dụng rượu bia.

