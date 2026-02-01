Hà Nội

Xã hội

Bất ngờ ngã xuống đường, 2 thanh niên đi xe máy tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Lý Thái Tổ, phường Hương An (TP Huế), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Khoảng 01h53' ngày 1/2, nam sinh N.V.T (15 tuổi) điều khiển xe máy BKS 75F1-964... chở theo H.T.K (17 tuổi) và Đ.S (19 tuổi, cùng trú tại TP Huế) lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, phường Hương An (TP Huế).

Khi đến đoạn trước số nhà 80 đường Lý Thái Tổ, chiếc xe máy bất ngờ mất lái ngã xuống đường.

screenshot-2026-02-01-092411-17699144634292003710090.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến T. và Đ.S tử vong tại chỗ, H.T.K bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Nhận được tin báo, Công an phường Hương An nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

