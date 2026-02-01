Hà Nội

Xã hội

Người đàn ông bị tài xế đánh gục đã tử vong

Sau hơn 1 ngày được nỗ lực cứu chữa, tuy nhiên do chấn thương quá nặng người đàn ông bị đánh dã man đã tử vong.

Xuân Danh

Trưa 1/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt giữ Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng” và làm rõ tội danh “giết người”.

img-9507.jpg
Đối tượng Nhật đánh dã man khiến nạn nhân gục tại chỗ, sau đó tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Nhật là đối tượng đánh dã man người đàn ông điều khiển ô tô khiến nạn nhân gục tại chỗ và sau đó tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30/1, ông N.V.H (64 tuổi, ngụ TP HCM) lái ô tô 7 chỗ màu đen chạy cùng chiều với ô tô bán tải biển do Nhật điều khiển trên đường 825 qua địa phận xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Khi đến ngã tư có đèn tín hiệu giao thông giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa – Gò Mối thì xe ông H. không may xảy ra va chạm với xe của Nhật.

Ngay khi vừa bước xuống xe để tìm hướng cùng giải quyết, ông H. đã bị Nhật lao tới đánh tới tấp khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và người đi đường đã can ngăn đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) do chấn thương nặng. Tuy nhiên, đến tối 31/1, ông H. đã không qua khỏi.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh gần đó ghi lại lan truyền trên mạng xã hội gây phẫn nộ dư luận.

Diễn biến vụ việc được camera ghi lại. Nạn nhân bị đánh gục trên đường và tử vong sau hơn 1 ngày các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bất thành.
