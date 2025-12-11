Hà Nội

Nguyễn Lâm Thảo Tâm khoe hình xăm cá tính trên bãi biển trong bikini

Cộng đồng trẻ

Nguyễn Lâm Thảo Tâm khoe hình xăm cá tính trên bãi biển trong bikini

Nguyễn Lâm Thảo Tâm mới đây gây “bão” mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong chuyến du lịch biển.

Thiên Anh
Trong loạt ảnh, Thảo Tâm diện bikini dáng tối giản nhưng táo bạo, tôn trọn vóc dáng mảnh mai cùng đường cong mềm mại. Làn da rám nắng nhẹ dưới ánh chiều tạo cảm giác vừa khỏe khoắn vừa gợi cảm. Mái tóc ướt sau khi tắm biển buông xoã tự nhiên, giúp cô trông phóng khoáng, rất hợp vibe mùa hè.
Điểm gây chú ý nhất chính là hình xăm lớn chạy dọc phần eo – một họa tiết hoa lá mềm mại nhưng đậm chất nghệ thuật, khiến tổng thể thêm phần cá tính.
Trong các bức ảnh chụp cận mặt, Thảo Tâm để mặt mộc hoặc trang điểm rất nhẹ, để lộ đường nét thanh tú: sống mũi nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh và nụ cười tươi tắn. Visual tự nhiên, không cầu kỳ nhưng đầy sức hút.
Thần thái của Thảo Tâm cũng vô cùng cuốn hút: khi thì trầm lắng hướng mắt ra biển, lúc lại rạng rỡ nháy mắt trước ống kính, tạo cảm giác vừa dễ thương vừa quyến rũ. Dưới ánh nắng, đường nét gương mặt càng trở nên nổi bật, tạo nên loạt khoảnh khắc “đắt giá” như ảnh tạp chí.
Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, thuộc lứa nghệ sĩ trẻ được chú ý từ rất sớm. Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, cô được biết đến là một hot girl sở hữu thành tích học tập “siêu khủng”, đặc biệt nổi bật ở khả năng ngoại ngữ.
Năm 2019, Thảo Tâm trở thành cái tên được săn đón khi vào vai cô giáo Hồng trong Mắt Biếc – bộ phim điện ảnh trăm tỷ của Victor Vũ.
Dù chỉ là vai phụ và thậm chí không tồn tại trong nguyên tác văn học, nhưng nhờ diện mạo ấn tượng và diễn xuất tự nhiên, Thảo Tâm nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ, được khán giả nhớ mặt gọi tên.
Tuy nhiên, sau hiệu ứng lớn từ Mắt Biếc, Thảo Tâm lại có quãng thời gian im ắng khá lâu khi ưu tiên cho việc học thuật. Phải đến năm 2022, cô mới tái xuất màn ảnh với một vai nhỏ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.
Năm 2023, Thảo Tâm có vai chính đầu tiên trong Fanti – bộ phim khai thác góc khuất showbiz và mặt tối của mạng xã hội. Vai diễn đánh dấu nỗ lực vượt qua hình tượng cũ và thử thách bản thân ở những dạng nhân vật phức tạp hơn.
Đến năm 2024, Thảo Tâm tiếp tục đảm nhận vai chính trong Móng Vuốt, dự án điện ảnh của Lê Thanh Sơn. Cô đóng cặp cùng “mỹ nam trăm tỷ” Tuấn Trần – cái tên đang được săn đón sau thành công của Mai. Vai diễn này được xem là bước tiến tiếp theo của nữ diễn viên trên hành trình khẳng định bản thân.
Thiên Anh
