Người trẻ cần làm gì để phòng bệnh lây qua đường tình dục?

Lối sống phóng khoáng, quan hệ thiếu an toàn và sự chủ quan khiến nhiều người trẻ vô tình đánh đổi sức khỏe và tương lai của mình.

Tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) ở giới trẻ đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt tại nhóm tuổi từ 18–30. Việc thiếu kiến thức, tâm lý chủ quan và lối sống tình dục thiếu an toàn là những nguyên nhân chính khiến căn bệnh này ngày càng lan rộng.



Các chuyên gia cảnh báo, bệnh lây qua đường tình dục không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn để lại hậu quả tâm lý và xã hội lâu dài. Giới trẻ cần chủ động trang bị kiến thức, thực hành tình dục an toàn và đi khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ chính mình.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thực trạng đáng lo ngại

Theo thống kê từ các cơ sở y tế, số ca mắc các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục hay HIV đang có xu hướng tăng ở nhóm tuổi trẻ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp phát hiện bệnh muộn do tâm lý e ngại, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như vô sinh, viêm nhiễm mạn tính hoặc lây cho bạn tình.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu – hoa liễu cho biết, tỷ lệ người trẻ có quan hệ tình dục sớm, không sử dụng bao cao su hoặc có nhiều bạn tình đang ngày càng phổ biến. Đây là nguyên nhân khiến các bệnh lây qua đường tình dục (BLQĐTD) lây lan nhanh và khó kiểm soát.

Nguyên nhân khiến giới trẻ dễ mắc bệnh

Thiếu hiểu biết về sức khỏe tình dục: Nhiều bạn trẻ chưa được giáo dục đầy đủ về tình dục an toàn, không biết cách phòng tránh và nhận biết dấu hiệu bệnh.

Chủ quan trong quan hệ: Nhiều người tin rằng chỉ có HIV mới nguy hiểm, trong khi các bệnh khác như chlamydia hay giang mai cũng có thể để lại biến chứng nghiêm trọng.

Ngại đi khám: Tâm lý xấu hổ, sợ bị đánh giá khiến nhiều người trẻ chần chừ, tự mua thuốc điều trị, dẫn đến bệnh nặng hơn.

Ảnh hưởng từ lối sống hiện đại: Việc sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng hẹn hò làm tăng nguy cơ quan hệ tình dục không an toàn.

Hậu quả khó lường

Bệnh lây qua đường tình dục không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý. Nhiều người mang mặc cảm, tự ti, ảnh hưởng đến học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Một số bệnh nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến vô sinh, thai ngoài tử cung, lây truyền cho thai nhi hoặc biến chứng thành ung thư (như HPV gây ung thư cổ tử cung). Ngoài ra, việc mắc đồng thời nhiều loại bệnh còn khiến quá trình điều trị phức tạp hơn.

Giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ bản thân

Quan hệ tình dục an toàn: Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, kể cả với bạn tình quen biết. Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm.

Tiêm phòng đầy đủ: Một số bệnh như viêm gan B hay HPV có thể được phòng ngừa bằng vắc xin. Cả nam và nữ trong độ tuổi sinh sản nên tiêm chủng sớm để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Khám sức khỏe định kỳ: Khám sức khỏe sinh sản 6 tháng/lần giúp phát hiện sớm các bệnh tiềm ẩn. Việc điều trị sớm giúp giảm biến chứng và ngăn ngừa lây lan cho người khác.

Giáo dục giới tính và truyền thông: Các trường học, gia đình và xã hội cần tăng cường tuyên truyền về tình dục an toàn, giúp giới trẻ hiểu rõ hậu quả và cách phòng tránh bệnh.

Thay đổi lối sống: Tránh quan hệ tình dục với nhiều người, hạn chế sử dụng rượu bia hay chất kích thích trước khi quan hệ vì dễ dẫn đến hành vi bốc đồng, thiếu kiểm soát.



Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Trong bối cảnh bệnh lây qua đường tình dục ngày càng gia tăng ở người trẻ, việc nâng cao nhận thức và hành động đúng đắn là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.