Sống Khỏe

Người trẻ cần làm gì để phòng bệnh lây qua đường tình dục?

Lối sống phóng khoáng, quan hệ thiếu an toàn và sự chủ quan khiến nhiều người trẻ vô tình đánh đổi sức khỏe và tương lai của mình.

Trương Hiền

Tỷ lệ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs) ở giới trẻ đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt tại nhóm tuổi từ 18–30. Việc thiếu kiến thức, tâm lý chủ quan và lối sống tình dục thiếu an toàn là những nguyên nhân chính khiến căn bệnh này ngày càng lan rộng.

Các chuyên gia cảnh báo, bệnh lây qua đường tình dục không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn để lại hậu quả tâm lý và xã hội lâu dài. Giới trẻ cần chủ động trang bị kiến thức, thực hành tình dục an toàn và đi khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ chính mình.

z7086262144113-c9d981fffdb1c3f076c6f4f963684975.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Thực trạng đáng lo ngại

Theo thống kê từ các cơ sở y tế, số ca mắc các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục hay HIV đang có xu hướng tăng ở nhóm tuổi trẻ. Đáng chú ý, nhiều trường hợp phát hiện bệnh muộn do tâm lý e ngại, dẫn đến biến chứng nguy hiểm như vô sinh, viêm nhiễm mạn tính hoặc lây cho bạn tình.

Bác sĩ chuyên khoa da liễu – hoa liễu cho biết, tỷ lệ người trẻ có quan hệ tình dục sớm, không sử dụng bao cao su hoặc có nhiều bạn tình đang ngày càng phổ biến. Đây là nguyên nhân khiến các bệnh lây qua đường tình dục (BLQĐTD) lây lan nhanh và khó kiểm soát.

Nguyên nhân khiến giới trẻ dễ mắc bệnh

Thiếu hiểu biết về sức khỏe tình dục: Nhiều bạn trẻ chưa được giáo dục đầy đủ về tình dục an toàn, không biết cách phòng tránh và nhận biết dấu hiệu bệnh.

Chủ quan trong quan hệ: Nhiều người tin rằng chỉ có HIV mới nguy hiểm, trong khi các bệnh khác như chlamydia hay giang mai cũng có thể để lại biến chứng nghiêm trọng.

Ngại đi khám: Tâm lý xấu hổ, sợ bị đánh giá khiến nhiều người trẻ chần chừ, tự mua thuốc điều trị, dẫn đến bệnh nặng hơn.

Ảnh hưởng từ lối sống hiện đại: Việc sử dụng mạng xã hội, các ứng dụng hẹn hò làm tăng nguy cơ quan hệ tình dục không an toàn.

Hậu quả khó lường

Bệnh lây qua đường tình dục không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý. Nhiều người mang mặc cảm, tự ti, ảnh hưởng đến học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Một số bệnh nếu không được điều trị sớm có thể dẫn đến vô sinh, thai ngoài tử cung, lây truyền cho thai nhi hoặc biến chứng thành ung thư (như HPV gây ung thư cổ tử cung). Ngoài ra, việc mắc đồng thời nhiều loại bệnh còn khiến quá trình điều trị phức tạp hơn.

Giải pháp ngăn ngừa và bảo vệ bản thân

Quan hệ tình dục an toàn: Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, kể cả với bạn tình quen biết. Đây là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm.

Tiêm phòng đầy đủ: Một số bệnh như viêm gan B hay HPV có thể được phòng ngừa bằng vắc xin. Cả nam và nữ trong độ tuổi sinh sản nên tiêm chủng sớm để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Khám sức khỏe định kỳ: Khám sức khỏe sinh sản 6 tháng/lần giúp phát hiện sớm các bệnh tiềm ẩn. Việc điều trị sớm giúp giảm biến chứng và ngăn ngừa lây lan cho người khác.

Giáo dục giới tính và truyền thông: Các trường học, gia đình và xã hội cần tăng cường tuyên truyền về tình dục an toàn, giúp giới trẻ hiểu rõ hậu quả và cách phòng tránh bệnh.

Thay đổi lối sống: Tránh quan hệ tình dục với nhiều người, hạn chế sử dụng rượu bia hay chất kích thích trước khi quan hệ vì dễ dẫn đến hành vi bốc đồng, thiếu kiểm soát.

Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Trong bối cảnh bệnh lây qua đường tình dục ngày càng gia tăng ở người trẻ, việc nâng cao nhận thức và hành động đúng đắn là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

#phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục #tình dục an toàn #giáo dục giới tính #sử dụng bao cao su #tiêm phòng HPV #khám sức khỏe sinh sản

Dùng bao cao su hết hạn có an toàn?

Chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng bao cao su mới để mang lại sự bảo vệ tốt nhất, có thể chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn.

TS.BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bao cao su là một trong những biện pháp ngừa thai phổ biến được nam giới lựa chọn nhờ chi phí rẻ, hiệu quả lên đến 98%. Bao cao su cũng hết hạn sử dụng như nhiều sản phẩm y tế khác.
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Bệnh tình dục tăng mạnh sau Tết

Sau Tết, nhiều quý ông đến cơ sở y tế thăm khám với tâm trạng lo lắng khi đã quan hệ tình dục không an toàn trong dịp Tết với “người lạ”.

Mắc bệnh lậu sau lần quá "giới hạn" với nữ nhân viên tại quán karaoke
Theo các chuyên gia, kỳ nghỉ Tết thường là thời điểm tổ chức những buổi tiệc. Trong môi trường gặp gỡ nhiều người mới, khó kiểm soát hành vi do ảnh hưởng rượu bia, một số người đã phát sinh quan hệ ngoài luồng. Điều này có thể dẫn đến việc gia tăng nguy cơ lây mắc bệnh lây qua đường tình dục.

Trường hợp anh T. 35 tuổi, (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) đến gặp bác sĩ trong tâm trạng căng thẳng, lo lắng. Người đàn ông này cho biết trong một buổi tụ tập bạn bè vào dịp Tết, do quá chén anh đã cùng một vài người bạn kéo nhau đến quán karaoke có dịch vụ "đặc biệt".

Benh tinh duc tang manh sau Tet
Mắc bệnh lậu sau lần quá "giới hạn" với nữ nhân viên tại quán karaoke. Ảnh minh họa 

Trong lúc thiếu tỉnh táo, anh T. đã quan hệ tình dục không an toàn với một nhân viên nữ tại quán.

Chỉ sau vài ngày, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đi tiểu, đau buốt, vùng kín chảy dịch màu vàng nhạt có mùi hôi khó chịu. Ban đầu, anh nghĩ mình bị viêm đường tiết niệu do uống rượu nhiều, nhưng khi các triệu chứng ngày càng nặng, anh mới tìm đến bác sĩ.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam chẩn đoán anh T. mắc bệnh lậu cấp tính. Một trong những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến nhất.

Bác sĩ Thành cảnh báo, nếu không điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, thậm chí vô sinh.

Một trường hợp khác là người đàn ông 28 tuổi, phát hiện nốt sùi nhỏ quanh dương vật. Ban đầu, anh nghĩ rằng do quần áo chật hoặc vệ sinh không sạch sẽ. Đến khi các u nhú lan rộng, chảy dịch và gây ngứa nhẹ, anh mới hoang mang đi khám. Sau xét nghiệm, bác sĩ xác nhận anh mắc sùi mào gà, do virus HPV – một loại virus có thể dẫn đến ung thư nếu không được điều trị.

Qua khai thác được biết, khi vừa được nghỉ Tết, anh H. đã cùng nhóm bạn đến một quán bar ở trung tâm thành phố. Tại đây, anh quen một cô gái lạ. Do quá chén, bị cuốn theo không khí náo nhiệt, cả hai quyết định vào nhà nghỉ. Lúc đó, người đàn ông không tỉnh táo, mơ hồ đến mức không nhớ rõ có sử dụng biện pháp bảo vệ hay không.

Bệnh lây qua đường tình dục tăng khoảng 30-40% so với ngày thường

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, sau kỳ nghỉ Tết, số lượt khám vì bệnh lây qua đường tình dục tăng khoảng 30-40% so với ngày thường. Các bệnh phổ biến nhất là bệnh lậu, sùi mào gà và giang mai.

BS Thành cho biết: "Từ mùng 6 Tết, nhiều bệnh nhân đi khám bệnh lây qua đường tình dục. Đa phần là nam giới trong độ tuổi 25-40, phần lớn có tiền sử sử dụng rượu bia và quan hệ không an toàn trong dịp lễ".

Lý giải về tình trạng này, bác sĩ Thành nhận định rằng trong dịp Tết, mọi người thường có xu hướng buông lỏng bản thân, sử dụng nhiều rượu bia và dễ có những quyết định bốc đồng, trong đó có cả việc quan hệ tình dục không an toàn.

Để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục, bác sĩ Thành khuyến cáo:

- Luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, nhất là với bạn tình mới quen.

- Hạn chế rượu bia.

- Thăm khám ngay khi có triệu chứng bất thường như tiểu buốt, chảy dịch, nổi mụn sùi ở vùng kín.

- Không tự ý dùng thuốc, do điều trị các bệnh lây qua đường tình dục cần có phác đồ chuyên khoa, tránh tình trạng kháng thuốc hoặc biến chứng nặng hơn.

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là những người có đời sống tình dục không ổn định.

Xem chi tiết

