Người tàn tật bất lực nhìn nam thanh niên giật xấp vé số trên tay

Thanh niên vào cửa hàng lấy dao uy hiếp nữ nhân viên để cướp

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp công an phường Trung Dũng (TP Biên Hòa) tiếp tục điều tra, truy bắt nghi can cướp tài sản một cửa hàng trên đường 30/4.