Người sống thọ thường có '1 ổn - 2 mạnh - 3 nhanh', đó là gì?

Sống thọ không phải là điều gì cao siêu – mà là kết quả của việc chăm sóc cơ thể đúng cách, từng ngày một.

Theo Mai Anh/ GĐ&XH/ Sức khỏe và Đời sống

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền mà còn phản ánh rõ nét qua những dấu hiệu rất đời thường của cơ thể. Những người sống thọ, sống khỏe thường sở hữu một “công thức” khá đơn giản: một chỉ số ổn định, hai chức năng mạnh mẽ và ba phản xạ nhanh nhạy. Điều đáng nói là, đây đều là những yếu tố ai cũng có thể rèn luyện mỗi ngày.

Trong hành trình dài của cuộc đời, ai cũng mong muốn có được một tuổi già khỏe mạnh, minh mẫn và độc lập. Thực tế cho thấy, những người có tuổi thọ cao thường không phải nhờ điều gì quá đặc biệt, mà chính là nhờ duy trì những chỉ số và thói quen tưởng chừng rất bình thường.

Thói quen tốt hàng ngày giúp người cao tuổi sống lâu, sống khỏe. Ảnh minh họa

“1 ổn”: Huyết áp ổn định – nền tảng của sức khỏe

Trong số các chỉ số cơ thể, huyết áp ổn định được xem là yếu tố then chốt.

Huyết áp cao có thể gây tổn thương mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Ngược lại, huyết áp thấp cũng không hề “vô hại”, có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và làm giảm lượng máu nuôi các cơ quan.

Vì vậy, duy trì huyết áp ở mức ổn định chính là cách bảo vệ tim, não và toàn bộ hệ tuần hoàn – đồng thời cũng là chìa khóa kéo dài tuổi thọ.

“2 mạnh”: Hai chỉ số thể lực càng mạnh càng tốt Dung tích phổi lớn - “lá chắn” của hệ hô hấp

Dung tích phổi phản ánh khả năng hô hấp và trao đổi khí của cơ thể.

Những người sống thọ thường có dung tích phổi tốt, đồng nghĩa với việc cơ thể được cung cấp đủ oxy, giúp các cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa.

Để cải thiện dung tích phổi, có thể duy trì các hoạt động như: Đi bộ nhanh, bơi lội, chạy bộ nhẹ, tập thở sâu.

Ảnh minh họa

Lực nắm tay khỏe - dấu hiệu của cơ thể “còn sung sức”

Ít ai ngờ rằng, lực nắm tay lại là một chỉ số quan trọng phản ánh sức khỏe tổng thể.

Một lực nắm tay mạnh cho thấy:

- Cơ bắp còn tốt

- Quá trình trao đổi chất hiệu quả

- Thể lực dồi dào

Ngược lại, lực nắm yếu có thể là dấu hiệu cảnh báo suy giảm cơ, lão hóa nhanh hoặc sức khỏe nền không tốt.

Ảnh minh họa

“3 nhanh”: Ba phản xạ càng nhanh, cơ thể càng khỏe Đại tiện nhanh – đường ruột khỏe mạnh

Việc đi tiêu thuận lợi là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Nếu thường xuyên táo bón, đi tiêu chậm, có thể là dấu hiệu:

Nhu động ruột yếu Mất cân bằng hệ vi sinh Chế độ ăn thiếu chất xơ

Ngược lại, đại tiện đều đặn giúp cơ thể thải độc, duy trì sức khỏe đường ruột – yếu tố quan trọng liên quan đến miễn dịch và tuổi thọ.

Dễ ngủ – chất lượng sống cao

Khả năng dễ đi vào giấc ngủ phản ánh hệ thần kinh và trạng thái tinh thần ổn định.

Những người ngủ ngon thường có:

Hệ miễn dịch tốt hơn Nguy cơ bệnh tim mạch thấp hơn Tinh thần minh mẫn, ít stress

Ngược lại, mất ngủ kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch.

Đi bộ nhanh – dấu hiệu của cơ thể “còn trẻ”

Tốc độ đi bộ cũng là một “thước đo” sức khỏe.

Người đi nhanh, bước chân vững thường có:

Cơ bắp tốt Khả năng giữ thăng bằng cao Tim phổi hoạt động hiệu quả

Trong khi đó, dáng đi chậm chạp, lê bước có thể là dấu hiệu suy giảm thể lực, thậm chí liên quan đến nguy cơ bệnh lý tiềm ẩn.

Tốc độ đi bộ cho thấy sức khỏe và trạng thái thể lực của người cao tuổi. Ảnh minh họa

Tuổi thọ không phải là điều quá xa vời hay phụ thuộc hoàn toàn vào số phận. Nó được “viết nên” từ chính những thói quen nhỏ mỗi ngày.

“1 ổn – 2 mạnh – 3 nhanh” không chỉ là công thức sức khỏe, mà còn là lời nhắc nhở đơn giản: Giữ huyết áp ổn định; Tăng cường thể lực (phổi và cơ bắp); Duy trì các phản xạ sinh lý nhanh nhạy.

Khi những yếu tố này được duy trì một cách tự nhiên, cơ thể sẽ dần hình thành nền tảng vững chắc cho một cuộc sống khỏe mạnh, bền bỉ và lâu dài.

Nói cách khác, sống thọ không phải là điều gì cao siêu – mà là kết quả của việc chăm sóc cơ thể đúng cách, từng ngày một.

Bài liên quan

Kho tri thức

10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ'

Bạn đang sở hữu bao nhiêu thói quen "đoản mệnh" và đã thực hiện được bao nhiêu thói quen "trường thọ"?

Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều? Câu trả lời nằm ở những thói quen nhỏ nhặt hằng ngày.

Hãy cùng làm một bài trắc nghiệm nhỏ: Bạn đang sở hữu bao nhiêu thói quen "đoản mệnh" và đã thực hiện được bao nhiêu thói quen "trường thọ"? Thay đổi ngay hôm nay có thể giúp bạn kéo dài thêm ít nhất 10 năm tuổi thọ của mình.

Kho tri thức

Trồng cây cảnh rực rỡ, lá xanh, quả đỏ vừa ngon vừa bổ, thu hút tài lộc

Cây cảnh này được người xưa coi là cây tốt cho sức khỏe, các thầy lang rất yêu thích trồng trước cửa nhà.

Người xưa khi chọn cây cảnh trồng trong nhà hay sân vườn rất chú trọng chọn những cây cảnh vừa đẹp vừa có ý nghĩa phong thủy tốt lành lại vừa hữu ích.

Những cây cảnh may mắn cho hoa thơm để pha trà hay quả ngọt để ăn như hồng, lựu, mộc hương, táo tàu... rất được yêu thích.

Kho tri thức

Cổ nhân dặn, 5 cây cảnh bảo hộ ngôi nhà, 'báu vật' thu hút tài lộc

Việc trồng cây cảnh có tuổi thọ cao trong nhà không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống và thanh lọc không khí, mà còn mang lại may mắn cho chủ nhà.

Người xưa rất coi trong việc lựa chọn trồng các cây cảnh trồng trong nhà hay ngoài sân vườn. Những cây cảnh có ý nghĩa tốt lành thường được chú trọng hàng đầu.

Có 1 số cây cảnh có tuổi thọ rất cao, được người xưa coi là báu vật bảo vệ ngôi nhà, càng trồng lâu càng có ý nghĩa trong việc thu hút tài lộc, chiêu rước phước lành cho gia đình.

