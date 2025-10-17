Người phụ nữ ngồi giữa chợ bán hàng bị ô tô cán qua

Ngày 14/10, theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, qua điều tra hiện trường kết hợp trích xuất camera hành trình xe khách, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại khu vực chợ Đầm tròn (phường Nha Trang) khiến một phụ nữ bị thương.

Trước đó, sáng 13/10, ông Cao Đức Thọ (sinh năm 1993, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô khách biển số 50H-36521, lưu hướng từ đường Phan Bội Châu đến chợ Đầm, khi chuyển hướng vào sân trước chợ Đầm tròn đã tông vào bà Huỳnh Vĩnh Tr. (sinh năm 1968, trú phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) đang ngồi trong khuôn viên chợ khiến bà Tr. bị thương nặng ở chân phải và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định ông Thọ âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu xác định do ông Thọ điều khiển xe không chú ý quan sát, dẫn đến vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để tránh các sự cố đáng tiếc.