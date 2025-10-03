Người phụ nữ bị biến chứng ngực nặng sau làm đẹp tại cơ sở 'chui'

Bệnh viện Đại học Y vừa cấp cứu thành công một ca bệnh hiếm gặp cho một bệnh nhân HIV bị biến chứng khi tiêm silicon làm đầy ngực.

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiến hành ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ để cứu một bệnh nhân HIV bị biến chứng do tiêm silicon làm đẹp ngực tại một cơ sở thẩm mỹ "chui".

Bệnh nhân nữ, gần 50 tuổi, tới thăm khám tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng khó chịu, đau nhiều ở vùng phía trên và phía trong của hai bên bầu ngực. Các cơn đau nhói xuất hiện thường xuyên khiến bệnh nhân rất khó chịu, sờ thấy rất nhiều cục lổn nhổn to nhỏ ở hai vú.

Qua khai thác bệnh nhân cho biết bản thân bị HIV, đã điều trị được 17 năm nay. Khoảng 16 năm trước, bệnh nhân được bạn bè giới thiệu tới một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội với mong muốn tăng kích thước vòng một. Nhân viên cơ sở làm đẹp này hẹn bệnh nhân tới một phòng trọ, nói rằng sẽ thực hiện tiêm mỡ để giúp vòng ngực đầy đặn hơn.

"Tôi chỉ nhớ họ đã tiêm nhiều xi lanh chất lỏng vào vùng ngực và đúng là sau tiêm, vòng một của tôi đã cải thiện kích thước đáng kể", bệnh nhân nhớ lại. Thời gian gần đây, bệnh nhân hốt hoảng khi các cục lổn nhổn xuất hiện hai bên ngực ngày càng nhiều, kèm những dấu hiệu đau, khó chịu, thay đổi màu sắc da trên ngực nên quyết định đi khám.

Theo bác sĩ Hoàng Hồng, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đây là ca bệnh rất đặc biệt, hiếm gặp, nếu không phẫu thuật ngay sẽ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí nặng hơn.

Hình ảnh các hạt sillicone tại ngực bệnh nhân. Ảnh BSCC/Nguồn daibieunhandan.vn

Theo bác sĩ Hồng, qua thăm khám, xét nghiệm và các hình ảnh chụp chiếu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị u hạt silicon hai bên ngực (hay còn gọi là siliconoma), thâm nhiễm toàn bộ tổ chức tuyến vú hai bên, đến các tổ chức mỡ dưới da, trung bì da, hay sâu đến lớp cân cơ ngực lớn - là biến chứng của việc tiêm silicon lỏng.

Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng từng tiêm silicon ở vùng má và đùi, đều đã xuất hiện các cục siliconoma ở vùng má và chân. Tuy nhiên ở hai bên ngực các tổn thương đã tiến triển gây biến chứng, các u hạt silicon lan rất sát tới vùng da, cần giải quyết trước. Nếu để lâu hơn, các hạt này tiếp tục đẩy ra sẽ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí hoại tử da vùng ngực.

“Các trường hợp tiêm silicon lỏng thông thường xử lý đã khó, khi có dấu hiệu biến chứng thì thì việc xử lý càng khó hơn. Đặc biệt, trường hợp này lại trên nền bệnh nhân điều trị HIV thời gian dài thì việc chăm sóc, phẫu thuật cho bệnh nhân sẽ có rất nhiều khó khăn hơn, đòi hỏi chuyên môn tốt rất tốt, phối hợp nhịp nhàng trong lúc phẫu thuật của đội ngũ bác sĩ, cũng như các nhân viên chăm sóc y tế cho bệnh nhân ”, bác sĩ Hồng chia sẻ.

Các y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BSCC/Nguồn daibieunhandan.vn

Ca phẫu thuật diễn ra hơn 7 giờ đồng hồ. Kíp phẫu thuật từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội gồm nhiều y bác sĩ đã phối hợp nhịp nhàng, ăn ý các kỹ thuật khó để lấy các hạt silicon ra khỏi vùng ngực bệnh nhân, sau đó tiến hành tạo hình vùng ngực.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hai bên ngực đã được tái tạo trở về như bình thường, đáp ứng được các yêu cầu cả về hình dáng, chức năng thẩm mỹ của bầu ngực.

Qua trường hợp trên, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu làm đẹp, nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về các dịch vụ làm đẹp, đặc biệt là những dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn. Người dân cần lựa chọn những bệnh viện uy tín, có đầy đủ phương tiện, máy móc chuyên sâu. Người thực hiện can thiệp phải là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có chuyên môn, kinh nghiệm mới có thể đề phòng những rủi ro, biến chứng trong và sau phẫu thuật cho người bệnh.

“Trường hợp này còn rất nguy hiểm ở chỗ bệnh nhân nhiễm HIV và tiêm silicon lỏng ở một cơ sở chui. Nếu việc xử lý dụng cụ của nhân viên cơ sở thẩm mỹ này không đúng, không xử lý vô khuẩn theo y khoa mà lại dùng những dụng cụ này tiêm vào người khác thì nguy cơ lây nhiễm rất cao”, bác sĩ Hồng khuyến cáo.