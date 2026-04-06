Người dùng cần lưu ý việc này để tránh mất tiền triệu sửa bình xăng ôtô

Tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn một tháng qua đã khiến giá xăng dầu tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Thực tế này dẫn đến việc nhiều chủ xe hình thành thói quen chờ giá giảm hoặc chỉ tiếp thêm nhiên liệu khi bình đã gần cạn để tối ưu chi phí.

Tuy nhiên, thói trên trên nhận được khá nhiều cảnh báo về hành vi này, đặc biệt với những xe ít sử dụng, có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho hệ thống nhiên liệu và làm giảm tuổi thọ động cơ.

Để bình xăng ôtô cạn quá lâu trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động có thể gây hư hỏng bơm xăng, tắc kim phun và giảm hiệu suất động cơ.

Một vấn đề kỹ thuật thường bị bỏ qua là hiện tượng đọng nước bên trong bình xăng. Khi nhiên liệu luôn ở mức thấp, khoảng trống trong bình chứa sẽ nhiều hơn, tạo điều kiện cho không khí ẩm xâm nhập. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến hơi nước ngưng tụ thành giọt và rơi xuống đáy bình. Nước lẫn vào xăng không chỉ làm giảm chất lượng quá trình đốt cháy mà còn gây rỉ sét các chi tiết kim loại, dẫn đến hỏng hóc hệ thống dẫn nhiên liệu về lâu dài.

Trên hầu hết các dòng ôtô hiện đại, bơm nhiên liệu được thiết kế đặt khá thấp, ngâm trong bình xăng để tận dụng chính chất lỏng này để làm mát. Khi mức xăng xuống quá thấp, bơm không được ngâm đủ sâu sẽ dẫn đến tình trạng quá nhiệt và nhanh hư hỏng. Người dùng có thể nhận biết dấu hiệu bất thường qua việc xe tăng tốc kém, hụt hơi, ga không mượt hoặc chết máy đột ngột.

Bên cạnh đó, việc để bình cạn khiến bơm có xu hướng hút phải các cặn bẩn tích tụ dưới đáy bình. Các tạp chất này khi đi vào hệ thống sẽ gây tắc nghẽn lọc xăng hoặc kim phun, khiến động cơ hoạt động thiếu ổn định và tăng mức tiêu hao nhiên liệu. Áp suất nhiên liệu không ổn định cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hòa trộn không khí, làm tăng lượng khí thải và có nguy cơ khiến xe không đạt tiêu chuẩn khi đi kiểm định.

Để đảm bảo xe luôn vận hành trong trạng thái tốt nhất, nhiều người có kinh nhiệm cũng như các kỹ thuật viên chia sẻ người dùng nên duy trì mức nhiên liệu tối thiểu khoảng 1/4 bình thay vì đợi đến khi đèn báo cạn mới đổ. Thói quen này giúp bảo vệ bơm xăng khỏi tình trạng quá nhiệt và hạn chế tối đa việc tạp chất đi vào kim phun.