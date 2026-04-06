Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Người dùng cần lưu ý việc này để tránh mất tiền triệu sửa bình xăng ôtô

Việc để bình xăng ôtô cạn quá lâu trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động có thể gây hư hỏng bơm xăng, tắc kim phun và giảm hiệu suất động cơ.

Nguyễn Thảo
Video: Ô tô đang đi chết máy - Hỏng bơm nhiên liệu?

Tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn một tháng qua đã khiến giá xăng dầu tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, liên tục biến động theo chiều hướng tăng. Thực tế này dẫn đến việc nhiều chủ xe hình thành thói quen chờ giá giảm hoặc chỉ tiếp thêm nhiên liệu khi bình đã gần cạn để tối ưu chi phí.

Tuy nhiên, thói trên trên nhận được khá nhiều cảnh báo về hành vi này, đặc biệt với những xe ít sử dụng, có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho hệ thống nhiên liệu và làm giảm tuổi thọ động cơ.

2-4334.jpg
Một vấn đề kỹ thuật thường bị bỏ qua là hiện tượng đọng nước bên trong bình xăng. Khi nhiên liệu luôn ở mức thấp, khoảng trống trong bình chứa sẽ nhiều hơn, tạo điều kiện cho không khí ẩm xâm nhập. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khiến hơi nước ngưng tụ thành giọt và rơi xuống đáy bình. Nước lẫn vào xăng không chỉ làm giảm chất lượng quá trình đốt cháy mà còn gây rỉ sét các chi tiết kim loại, dẫn đến hỏng hóc hệ thống dẫn nhiên liệu về lâu dài.

Trên hầu hết các dòng ôtô hiện đại, bơm nhiên liệu được thiết kế đặt khá thấp, ngâm trong bình xăng để tận dụng chính chất lỏng này để làm mát. Khi mức xăng xuống quá thấp, bơm không được ngâm đủ sâu sẽ dẫn đến tình trạng quá nhiệt và nhanh hư hỏng. Người dùng có thể nhận biết dấu hiệu bất thường qua việc xe tăng tốc kém, hụt hơi, ga không mượt hoặc chết máy đột ngột.

1-5532.jpg
Bên cạnh đó, việc để bình cạn khiến bơm có xu hướng hút phải các cặn bẩn tích tụ dưới đáy bình. Các tạp chất này khi đi vào hệ thống sẽ gây tắc nghẽn lọc xăng hoặc kim phun, khiến động cơ hoạt động thiếu ổn định và tăng mức tiêu hao nhiên liệu. Áp suất nhiên liệu không ổn định cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hòa trộn không khí, làm tăng lượng khí thải và có nguy cơ khiến xe không đạt tiêu chuẩn khi đi kiểm định.

Để đảm bảo xe luôn vận hành trong trạng thái tốt nhất, nhiều người có kinh nhiệm cũng như các kỹ thuật viên chia sẻ người dùng nên duy trì mức nhiên liệu tối thiểu khoảng 1/4 bình thay vì đợi đến khi đèn báo cạn mới đổ. Thói quen này giúp bảo vệ bơm xăng khỏi tình trạng quá nhiệt và hạn chế tối đa việc tạp chất đi vào kim phun.

Ngoài việc duy trì mức xăng ổn định, chủ xe cũng cần lưu ý lựa chọn các trạm nhiên liệu uy tín để đảm bảo chất lượng xăng sạch. Việc thực hiện thay lọc định kỳ và kiểm tra hệ thống phun điện tử theo đúng lịch trình bảo dưỡng của nhà sản xuất là những yếu tố then chốt giúp duy trì hiệu suất vận hành mượt mà và tránh được những chi phí sửa chữa tốn kém không đáng có.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hơn 47.000 xe Hyundai Palisade 2026 tiếp tục bị triệu hồi tại Mỹ

Hyundai đã ban hành lệnh tạm dừng bán Palisade 2026 mới do lỗi ghế gập điện. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ lớn này tiếp tục bị triệu hồi tại Mỹ vì vấn đề dây an toàn.

Video: Xem chi tiết Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới.

Hyundai Mỹ vừa phát đi thông báo triệu hồi đến các chủ xe Palisade đời 2026. Cụ thể, có tới hơn 47.000 chiếc Hyundai Palisade 2026 (thế hệ mới) bị triệu hồi tại Mỹ do hệ thống dây điện bị hỏng, khiến đèn cảnh báo dây đai an toàn hoạt động không chính xác.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Gần 100.000 xe điện Volkswagen bị triệu hồi toàn cầu vì lỗi pin

Hãng xe Volkswagen vừa gọi triệu hồi gần 100.000 xe điện dòng ID trên toàn cầu do lỗi module pin điện áp cao tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và giảm hiệu suất vận hành.

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Volkswagen ID. Buzz Cargo EV.

Tập đoàn Volkswagen vừa chính thức phát đi thông báo triệu hồi quy mô lớn đối với gần 100.000 xe điện trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch này liên quan đến các lỗi kỹ thuật ở module pin điện áp cao, một sự cố được đánh giá là nghiêm trọng khi có thể làm giảm phạm vi hoạt động của xe và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ trong quá trình vận hành.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Gần 700 xe SUV Toyota Land Cruiser 300 bị triệu hồi tại Việt Nam

Toyota Việt Nam vừa triệu hồi gần 700 xe Land Cruiser 300 để cập nhật phần mềm hộp số, sau khi ghi nhận nguy cơ mất công suất và rò rỉ dầu khi vận hành.

Video: Toyota Land Cruiser FJ Legend - tái sinh huyền thoại 70 Series.

Theo thông báo từ Toyota Việt Nam, chương trình bắt đầu từ ngày 27/3/2026 và áp dụng tại toàn bộ hệ thống đại lý trên cả nước, với tổng cộng 699 xe Land Cruiser 300 bị ảnh hưởng, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến đầu tháng 12/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới