Video: Giới thiệu mẫu xe điện Volkswagen ID. Buzz Cargo EV.

Tập đoàn Volkswagen vừa chính thức phát đi thông báo triệu hồi quy mô lớn đối với gần 100.000 xe điện trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch này liên quan đến các lỗi kỹ thuật ở module pin điện áp cao, một sự cố được đánh giá là nghiêm trọng khi có thể làm giảm phạm vi hoạt động của xe và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ trong quá trình vận hành.

Theo dữ liệu từ Cơ quan quản lý giao thông cơ giới Đức (KBA), đợt triệu hồi này tác động trực tiếp đến khoảng 75.000 xe thuộc dòng ID của Volkswagen, bao gồm các mẫu phổ biến như ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz và ID. Buzz Cargo. Ngoài ra, gần 20.000 chiếc Cupra Born sử dụng chung nền tảng MEB cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Gần 100.000 xe điện Volkswagen bị triệu hồi toàn cầu vì lỗi pin.

Các phương tiện này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2024. Riêng tại thị trường nội địa Đức, số lượng xe cần kiểm tra lên tới 28.000 chiếc. Tại Mỹ, hai mẫu xe chủ lực là ID.4 và ID. Buzz cũng đang được đưa vào tầm ngắm giám sát để xác định mức độ ảnh hưởng cụ thể từ các linh kiện nhập khẩu hoặc lắp ráp tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một số module pin điện áp cao trên các lô xe này có thể bị lỗi kỹ thuật. Vấn đề này không chỉ khiến hiệu suất vận hành của xe bị sụt giảm đáng kể mà còn có khả năng gây ra hiện tượng đoản mạch dẫn đến cháy nổ trong những trường hợp xấu nhất.

Để đảm bảo an toàn, Volkswagen sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống pin trên những xe thuộc diện triệu hồi. Hãng dự kiến cập nhật phần mềm quản lý pin mới nhất và thực hiện thay thế hoàn toàn các module pin bị lỗi nếu cần thiết. Quy trình này nhằm khôi phục độ ổn định cho hệ thống lưu trữ năng lượng và bảo vệ người dùng trước các rủi ro kỹ thuật.

Tại Mỹ, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA) đã ghi nhận những đợt triệu hồi riêng biệt liên quan đến dòng ID.4. Trong đó, hơn 43.000 xe bị ảnh hưởng do thiếu phần mềm phát hiện tự xả pin và khoảng 670 xe khác gặp lỗi module pin điện áp cao. Volkswagen dự kiến sẽ gửi thông báo trực tiếp đến các chủ xe tại Mỹ từ ngày 20/3 để bắt đầu quá trình sửa chữa.

Đáng chú ý, Volkswagen cũng thông báo sẽ tạm dừng phân phối dòng xe ID. Buzz tại thị trường Mỹ trong năm 2026. Động thái này được cho là để hãng điều chỉnh lại lượng tồn kho và hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật thuật trước khi đưa mẫu minivan điện này trở lại dưới phiên bản đời 2027.