Người đàn ông giật vé số mặc cho người bán dạo hô hoán gây phẫn nộ

Giả vờ mua vé số, người đàn ông 42 tuổi bất ngờ giật lấy và tăng ga xe máy bỏ chạy mặc nạn nhân hô hoán đuổi theo.

Trường Hân t/h

Công an xã Xuân Lộc (Đồng Nai) vừa bắt giữ P.T.T. (SN 1983, ngụ xã Xuân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Camera trích xuất ghi lại sự việc

Vào hơn 10 giờ ngày 12/10, T. điều khiển xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng dừng lại hỏi mua vé số trên đường số 2, ấp Tam Hiệp. Khi nạn nhân N.V.A. vừa đưa xấp vé số ra, đối tượng này bất ngờ giật lấy và tăng ga bỏ chạy.

  • Hình ảnh camera thu được không rõ biển số xe, không rõ mặt đối tượng, chưa xác định được lai lịch. Vụ việc này được đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Vào cuộc, Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo nhanh chóng nắm tình hình, tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét.

Đến trưa 14/10, công an đã bắt giữ đối tượng T. và tạm giữ xe mô tô nhãn hiệu Wave, biển số 48B1 - 383.xx là tang vật trong vụ án.

Bài liên quan

Video

Người tàn tật bất lực nhìn nam thanh niên giật xấp vé số trên tay

Dừng xe, vờ hỏi mua vé số của người đàn ông tàn tật ở TPHCM, một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ bất ngờ giật khoảng 120 tờ vé số rồi bỏ chạy.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Tăng Nhơn Phú bắt giữ Nguyễn Triều Tiên (24 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật hơn 100 tờ vé số của người khuyết tật.

Theo nội dung từ clip, một thanh niên dừng xe giả vờ hỏi mua vé số của một người khuyết tật. Tuy nhiên, thanh niên này đã giật cọc vé số rồi phóng xe tẩu thoát. Người khuyết tật không thể truy đuổi, chỉ biết kêu la trong vô vọng.

Xem chi tiết

Video

Cô ruột hành hung cháu trai dã man chỉ vì bán ế vé số

Vì không bán hết vé số, bé T bị cô ruột hành hung, đánh đập mặc cho cháu đã khóc lóc van xin.

Ngày 27/7, lãnh đạo xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ cho biết, công an đã vào cuộc và có báo cáo kết quả xác minh vụ việc người phụ nữ hành hung bé trai ven đường.

Theo báo cáo của Công an xã Mỹ Tú, vào ngày 25/7, đơn vị phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ đánh đập bé trai, được lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, xác minh nhân thân những người liên quan, đồng thời mời các đối tượng có mặt trong clip lên làm việc để làm rõ nội dung vụ việc.

Xem chi tiết

Video

Bà cụ bán ve chai tông người bán vé số rồi bỏ đi vì nghĩ không ai nhìn thấy

Cụ bà 70 tuổi ở Đắk Lắk hành nghề buôn ve chai, đi xe đạp điện tông trúng người phụ nữ bán vé số rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 18/8, Công an xã Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm người phụ nữ đi xe đạp điện tông người bán vé số rồi rời khỏi hiện trường .

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 17/8, tại đoạn đường Tỉnh lộ 9 qua thôn 4, xã Krông Pắc. Bà Q. (45 tuổi, trú thôn 1, xã Krông Pắc) làm nghề bán vé số, đang đi bộ trên đường thì bị một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện tông vào, gây đa chấn thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đã bỏ lại nạn nhân và rời đi.

Xem chi tiết

