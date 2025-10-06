Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông bị bỏng nặng vùng miệng do xịt khí lạnh chữa bỏng

Người bệnh đã lấy lọ xịt lạnh với hy vọng làm mát vùng bỏng nhưng không ngờ bệnh diễn biến nặng hơn, vùng môi, miệng sưng nề, đau rát...

Thúy Nga

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh nam 38 tuổi bị bỏng miệng, họng nặng do tự ý xịt khí lạnh.

Trước lúc vào viện người bệnh vô tình bị bỏng vùng môi và miệng do ăn uống. Người bệnh đã lấy lọ xịt lạnh với hy vọng làm mát. Tuy nhiên sau đó, các triệu chứng không những không cải thiện, mà còn diễn biến nặng hơn, vùng môi, miệng sưng nề, đau rát nhiều và được người thân đưa đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

z7077888979970-242651d7fee019f5dfa9ec0b3c3dad06.jpg
Tổn thương vùng miệng của người bệnh khi nhập viện - Ảnh BVCC

Người bệnh nhập viện trong tình trạng đau, vùng môi, lưỡi sưng, phỏng nước, không thể ăn uống, khó thở thanh quản tiến triển. Người bệnh được chẩn đoán viêm phù nề họng, hạ họng, bỏng hô hấp và đã được đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy...

Theo các bác sĩ bệnh viện cho biết: Các bình xịt lạnh (dùng trong y tế, thể thao, công nghiệp) thường chứa khí nén hóa lỏng. Khi xịt trực tiếp lên da, niêm mạc, chất lỏng này bay hơi cực nhanh, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 40°C, gây tổn thương giống như bỏng nhiệt nhưng là bỏng lạnh.

bong-mieng.jpg
Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của người bệnh - Ảnh BVCC

Tại vùng miệng, niêm mạc mỏng, nhiều mạch máu, khi người bệnh dùng bình xịt vào miệng dễ phù nề, hoại tử, tắc nghẽn đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được sơ cứu, điều trị đúng cách.

Qua đây, khuyến cáo người dân cần tuyệt đối không nên tự ý áp dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng khi sơ cứu bỏng.

Việc cần làm là nhanh chóng làm mát vùng da tổn thương bỏng dưới vòi nước sạch, sau đó đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

