Cứu nạn nhân bỏng điện cao thế từ Campuchia chuyển đến

Người đàn ông 45 tuổi bị dòng điện cao thế phóng trúng khi làm việc trên mái nhà ở Campuchia, được chuyển gấp sang 1 bệnh viện tại TP HCM chữa trị.

Chiều ngày 1/10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) thông tin đang điều trị tích cực cho một nạn nhân bỏng điện được chuyển đến từ Campuchia.

Bệnh nhân là anh Chan Peng (45 tuổi, Campuchia) không may bị dòng điện phóng trúng khi đang làm việc trên mái nhà, gây bỏng nặng tại ngực, bụng và toàn bộ chi phải. Bệnh nhân còn kèm theo yếu liệt chi phải và hội chứng chèn ép khoang cánh tay.

Nạn nhân được chuyển gấp sang Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh để cấp cứu.

Tai nạn xảy ra khi anh bị dòng điện cao thế phóng trúng lúc làm việc trên mái nhà, ngay dưới đường dây cao thế.

Các bác sĩ nhận định tiên lượng ban đầu cực kỳ dè dặt, bệnh nhân có nguy cơ tử vong hoặc tàn phế cao, bởi bỏng điện cao thế gây tổn thương sâu đến cơ, thần kinh và các cơ quan nội tạng.

Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Ảnh BV

Ngay lập tức, nam bệnh nhân được tiến hành hồi sức tích cực, ổn định tuần hoàn và hô hấp, theo dõi sát chức năng tim, thận. Can thiệp then chốt là phẫu thuật rạch giải áp cánh tay phải để giải phóng chèn ép, kết hợp kiểm soát nhiễm khuẩn và hỗ trợ dinh dưỡng chuyên biệt.

Theo BSCKI Ngô Tường Phong - khoa Ngoại tổng quát, người phụ trách điều trị cho anh Chan Peng, tổn thương của bệnh nhân không chỉ phụ thuộc vào diện tích bỏng trên da mà vào đường đi của dòng điện xuyên cơ thể.

Bệnh nhân C.P. bị bỏng nặng vùng ngực, bụng, tay và chân bên phải, kèm theo yếu tay chân bên phải và chèn ép khoang tay phải...Ảnh BV

Tới nay, sau 7 ngày, chức năng thận bệnh nhân đã ổn định, giảm rõ rệt nguy cơ suy thận cấp. Tuy nhiên, anh Chan Peng vẫn cần điều trị lâu dài do tình trạng nhiễm trùng và yếu liệt chi phải.

Các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người cần tuyệt đối tuân thủ an toàn điện, đặc biệt khi làm việc trên mái nhà hoặc gần đường dây điện cao thế.

Khi phát hiện người bị điện giật, việc đầu tiên là ngắt nguồn điện, tuyệt đối không chạm trực tiếp vào nạn nhân bằng tay trần. Sau đó, nhanh chóng kiểm tra mạch và hô hấp; nếu có ngưng tim, ngưng thở, phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay (ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt).

Đối với các vết bỏng, nên rửa sạch bằng nước sạch và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế. Tuyệt đối không bôi dầu, kem, thuốc dân gian hay bất kỳ chất lạ nào lên vết bỏng, để tránh nhiễm trùng và làm nặng thêm tổn thương.