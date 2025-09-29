Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông 50 tuổi hôn mê biến chứng nặng do đái tháo đường

Người bệnh đái tháo đường cần tái khám định kỳ, tuân thủ điều trị, theo dõi đường huyết thường xuyên, không tự ý xử trí khi có dấu hiệu bất thường.

Thúy Nga

Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa xử trí ca bệnh hôn mê biến chứng nặng trên nền đái tháo đường và nhiều bệnh lý phối hợp.

Bệnh cảnh phức tạp, nhiều bệnh lý nền

Theo đó, Khoa Điều trị tích cực – Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Nguyễn H.V, nam, 50 tuổi, trú tại Thanh Xuân – Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, bệnh thận mạn giai đoạn IIIA, suy tim, viêm gan C mạn tính. Trước đó một tháng, bệnh nhân từng được điều trị loét chậm liền mỏm cụt bàn chân phải tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

hon-me.jpg
Chăm sóc bệnh nhân bị biến chứng đái tháo đường tại Bệnh viện Nội tiết TƯ - Ảnh minh họa BVCC

Theo người nhà, bệnh nhân khởi phát lơ mơ, giảm dần ý thức từ rạng sáng ngày 13/9. Kiểm tra đường huyết mao mạch cho kết quả 2,2 mmol/L, đã được cho uống nước đường tại nhà nhưng không cải thiện. Đến 20h40 cùng ngày, bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Khi nhập viện, bệnh nhân ở tình trạng hôn mê, Glasgow 8 điểm, có dấu hiệu cứng gáy, phản xạ Brudzinski dương tính. Các thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Xử trí kịp thời, phối hợp liên viện

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ bác sĩ Khoa Điều trị tích cực đã nhanh chóng tiến hành đặt ống nội khí quản, chống phù não, kiểm soát huyết áp bằng Nicardipin và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Sau khi được hồi sức ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa.

Tại đây, các chuyên gia Ngoại thần kinh đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật mở hộp sọ, dẫn lưu não thất giảm áp, sau đó tiếp tục điều trị tại khoa Hồi sức ngoại.

Cảnh báo nguy cơ biến chứng

Trường hợp trên cho thấy, người bệnh đái tháo đường lâu năm, đặc biệt khi có nhiều bệnh lý phối hợp, rất dễ đối mặt với biến chứng nguy kịch. Việc phát hiện sớm, xử trí kịp thời và phối hợp chặt chẽ giữa các tuyến chuyên khoa đóng vai trò then chốt trong công tác cứu chữa, bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân.

Người bệnh đái tháo đường cần tái khám định kỳ, tuân thủ điều trị, theo dõi đường huyết thường xuyên và không tự ý xử trí khi có dấu hiệu bất thường. Khi xảy ra tình trạng nguy cấp, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời”, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo.

