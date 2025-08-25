Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nhiều người nhồi máu cơ tim, chậm mỗi phút là tổn thương não vĩnh viễn

Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim ngày càng gia tăng và trẻ hoá.

Thúy Nga

Theo thống kê, mỗi năm, Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do các bệnh tim mạch, cao hơn cả số tử vong do ung thư. Đặc biệt, số ca nhồi máu cơ tim đang ngày càng gia tăng và trẻ hoá.

Chỉ trong một tuần gần đây, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã tiếp nhận hàng chục trường hợp nhồi máu cơ tim cấp tính. May mắn, nhờ được phát hiện kịp thời, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống và hồi phục nhanh chóng.

Ông Đ.H.H (70 tuổi, Tây Ninh), xuất hiện các cơn đau thắt ngực dai dẳng kèm nhiều bệnh nền phức tạp, ông được chỉ định chụp và can thiệp mạch vành, ghi nhận hẹp nặng và được đặt một stent tái thông thành công.

Bà H.T.P (81 tuổi, Tây Ninh), đột ngột đau ngực dữ dội, mệt lả tay chân, bà được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, hẹp 90 – 95% động mạch vành. Với tình trạng này, người bệnh được chỉ định can thiệp đặt stent cấp cứu. Chỉ sau 30 phút can thiệp, mạch máu đã được tái thông thành công, người bệnh qua cơn nguy kịch.

Nhiều trường hợp người bệnh được tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim chỉ thông qua những cơn đau cấp tính rất dễ bỏ qua.

Cụ thể, bà D.T.H.V (69 tuổi) với cơn đau tức nặng ngực không giảm sau một cơn tức giận.

Hay bà T.M (60 tuổi, quốc tịch Campuchia) đau ngực thường xuyên, điều trị nhiều nơi không cải thiện, cũng đã được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh chẩn đoán chính xác hẹp mạch vành và thực hiện các can thiệp cần thiết như nong mạch vành bằng bóng phủ thuốc, đặt stent, giúp họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

nhoi-mau-c.jpg
Can thiệp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim - Ảnh BVCC

BS.CKI Hồ Văn Mót, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch, người trực tiếp thực hiện thủ thuật can thiệp mạch vành chia sẻ: “Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt ở người cao tuổi với nhiều bệnh nền.

Điều quan trọng nhất trong cấp cứu nhồi máu cơ tim chính là “thời gian”. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng. Chính vì vậy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã xây dựng và triển khai hiệu quả quy trình CODE nhồi máu cơ tim.

Quy trình này đảm bảo người bệnh được tiếp cận điều trị nhanh nhất có thể, từ chẩn đoán ban đầu, hội chẩn chuyên sâu đến can thiệp tái thông mạch máu khẩn cấp.

Nhờ quy trình chặt chẽ và tinh thần khẩn trương, nhiều người bệnh đã được cứu sống ngoạn mục, nhanh chóng hồi phục và cải thiện chất lượng cuộc sống sau điều trị”.

Bác sĩ Hồ Văn Mót cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa và nhận diện sớm các dấu hiệu bệnh: “Những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như lớn tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá… cần chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi bất thường, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất có khả năng can thiệp tim mạch để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc”.

“Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, vì vậy nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu đau ngực, khó thở,… đừng chần chừ, hãy đến bệnh viện ngay để được kiểm tra và can thiệp kịp thời”, bác sĩ Hồ Văn Mót khuyến cáo.

#bệnh tim mạch #phòng ngừa bệnh tim #dấu hiệu nhận biết bệnh tim #can thiệp mạch vành #đau thắt ngực #yếu tố nguy cơ tim mạch

Bài liên quan

Sống Khỏe

Đột quỵ, nhồi máu cơ tim rình rập nam giới sau 35 tuổi

Nam giới sau 35 tuổi dễ gặp các vấn đề về tim mạch và huyết áp do thay đổi sinh lý, lối sống. Phát hiện sớm sẽ giúp phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Sau tuổi 35, sức khỏe nam giới bắt đầu bước vào giai đoạn suy giảm, đặc biệt là hệ tim mạch. Đây là thời điểm các bệnh lý về huyết áp và tim mạch dễ khởi phát, thậm chí tiến triển âm thầm mà không có dấu hiệu rõ ràng. Nếu không phát hiện và kiểm soát kịp thời, bệnh có thể để lại hậu quả nặng nề.

z6938723902380-710ef0c2c3f30a35490575c05b1e5822.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Sống Khỏe

12 ngày hôn mê vì nhồi máu cơ tim cấp ở người bệnh vốn dĩ khỏe mạnh

Cơn đau ngực đột ngột tưởng chừng chỉ là mệt mỏi thường ngày, bỗng chốc trở thành khởi đầu cho một hành trình sinh tử của người đàn ông 56 tuổi rất khỏe mạnh.

Nguy kịch từ cơn đau ngực đột ngột thoáng qua

Ông Đ.T.T (56 tuổi, Củ Chi) được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi trong tình trạng đau dữ dội vùng ngực và vùng thượng vị. Khi bệnh nhân vào bệnh viện thì ngưng tim đột ngột, các bác sĩ đặt nội khí quản và sốc điện cấp cứu những cơn rung thất, hồi sức liên tục. Đồng thời lập tức báo động liên viện, chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á điều trị.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ép tim gần 2 giờ cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim ngừng tuần hoàn

Các trường hợp ngừng tuần hoàn trong nhồi máu cơ tim nếu không tái lập được nhịp tim trong vòng vài chục phút thì tỷ lệ sống sót rất thấp.

Một ca cấp cứu “nghẹt thở” vừa diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khi người bệnh đột ngột bị ngừng tim, các bác sĩ và điều dưỡng đã ép tim liên tục gần 2 giờ đồng hồ, sốc điện phá rung thất 15 lần để cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim cấp bị ngừng tuần hoàn. Điều kỳ diệu là người bệnh hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh.

“Thời gian không tính bằng giây mà tính bằng từng nhịp thở”

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Những ai không nên mổ cận thị?

Những ai không nên mổ cận thị?

Yêu cầu đầu tiên để có thể thực hiện mổ mắt cận là đôi mắt khỏe mạnh, không có bệnh lý gì ngoài tật khúc xạ trong giới hạn cho phép.

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Ung thư có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhận biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Những ai không nên mổ cận thị?

Những ai không nên mổ cận thị?

Yêu cầu đầu tiên để có thể thực hiện mổ mắt cận là đôi mắt khỏe mạnh, không có bệnh lý gì ngoài tật khúc xạ trong giới hạn cho phép.

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Ung thư có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhận biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.