Sống Khỏe

Bé trai chào đời nặng kỷ lục 6,2 kg

Bé trai chào đời nặng 6,2 kg thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi.

Thúy Nga

Hồi 23h ngày 2/9, sản phụ V.T.H (40 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, Quảng Ninh) nhập Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả trong tình trạng thai 41 tuần, chuyển dạ lần 5, ngôi đầu, thai to kèm đái tháo đường thai kỳ.

Sau khi thăm khám và nhận định nguy cơ cao cho mẹ và bé, các bác sĩ Khoa Phụ sản đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.

Kíp phẫu thuật gồm: BS.CKII Từ Thị Đào, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Phụ sản; BSCKI Trần Văn Trung, Khoa Phụ sản; BSCKI Nguyễn Đức Mạnh, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đảm nhiệm công tác gây mê an toàn cho ca phẫu thuật.

be-62-kg.jpg
Em bé chào đời nặng 6,2 kg - Ảnh BVCC

Em bé trai chào đời nặng 6,2 kg - là em bé nặng nhất từng sinh ở Khoa Phụ sản của bệnh viện. Bé có biểu hiện thở khò khè, tím nhẹ môi và đầu chi, được chuyển sang Khoa Nhi để theo dõi.

Đến sáng ngày 3/9, sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định. Đến ngày 4/9, sức khỏe em bé đã tốt hơn. Em bé tiếp tục được hỗ trợ và theo dõi tại khoa Nhi.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận thai phụ V.T.H đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ nhưng chưa tuân thủ đầy đủ tư vấn, hướng dẫn và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa sản.

Hậu quả, thai nhi phát triển quá lớn, gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé, tăng nguy cơ biến chứng khi sinh và bệnh lý cho trẻ sau này.

Những trẻ sinh ra có cân nặng lớn thường gặp các vấn đề về suy hô hấp và hạ đường huyết sau sinh. Do đó trẻ cần được các bác sĩ chuyên khoa Nhi theo dõi sát sao các chỉ số phát triển, nhất là các bệnh lý về rối loạn chuyển hóa.

Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra những tư vấn về dinh dưỡng, cách chăm sóc trẻ hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

be-66-kg1.jpg
Bé được theo dõi tại khoa nhi - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, các trường hợp mang thai to bất thường, khoảng 4,5 kg trở lên, được coi là thai kỳ nguy cơ. Thai quá lớn thường là nguyên nhân gây vỡ tử cung - một tai biến sản khoa nặng có thể dẫn đến tử vong cả mẹ lẫn con, đặc biệt khi tử cung đã có sẹo mổ trước đó.

Thai to bất thường có thể do mẹ bị bệnh đái tháo đường trong thai kỳ. Đây là nguyên nhân gây nhiều biến chứng nặng nề như tiền sản giật, sản giật, sảy thai, thai lưu, đẻ non... làm tăng tỷ lệ tử vong cho mẹ và thai nhi.

Trẻ chào đời có nguy cơ bị suy hô hấp, hạ đường máu, hạ canxi máu, tăng bilirubin máu, bệnh đa hồng cầu và tăng độ nhớt máu có thể dẫn đến tử vong chu sinh.

Các chuyên gia khuyến cáo thai phụ từng sinh mổ cần khám, quản lý thai kỳ chặt chẽ trong những lần mang thai tiếp theo. Trẻ sơ sinh nặng cân cần được theo dõi thường xuyên, đến bệnh viện khám nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường.

Lời khuyên dành cho thai phụ

-Khám thai định kỳ đầy đủ tại cơ sở y tế có chuyên khoa sản.

-Quản lý sát các yếu tố nguy cơ (đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ…) theo hướng dẫn bác sĩ.

-Khi có dấu hiệu bất thường hoặc quá ngày dự sinh, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.

