Xã hội

Người dân có thể kết nối với trợ lý ảo của Công an Hà Nội mọi lúc, mọi nơi

Đây là ứng dụng được Công an thành phố phối hợp Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố xây dựng, phát triển.

Theo Tiến Dũng/Vietnamnet

Ngày 17/8, Công an Hà Nội cho biết đã ra mắt 4 sản phẩm chuyển đổi số phục vụ nhân dân và công tác chuyên môn. Đây là các ứng dụng do Công an TP phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công TP xây dựng, phát triển nhằm tự động cung cấp thông tin hữu ích cho người dân 24/7.

Tổng đài viên AI (1900.0113) và Chatbot AI

Ứng dụng tập trung hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; cung cấp kỹ năng phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn PCCC và nhiều thông tin liên quan đến lực lượng Công an.

ann-1.jpg
Người dân có thể kết nối đến “Trợ lý ảo” thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi. Ảnh: CACC

Thông tin tố giác tội phạm sẽ được chuyển đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP để rà soát, phân loại, xác minh xử lý. Thông tin về vi phạm giao thông được chuyển đến Phòng CSGT kiểm tra, xử lý. Ý kiến phản ánh về cán bộ, chiến sĩ được chuyển đến Thanh tra Công an TP giải quyết. Các thông tin khác liên quan đến an ninh trật tự (ANTT) được gửi đến đơn vị chức năng để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

ann-2.jpg
Sau khi người dân kết nối đến Chatbot, nhân viên AI của Công an TP Hà Nội sẽ tự động trả lời. Ảnh: CACC

Người dân có thể kết nối "Trợ lý ảo" – Tổng đài 1900.0113 qua: Chatbot trên ứng dụng Công dân Thủ đô số – iHanoi của UBND TP; Quét mã QR code (đăng tải trên Cổng TTĐT Công an thành phố, trang Facebook Công an thành phố hoặc tại trụ sở cơ quan công an, khu dân cư, địa điểm công cộng).

Ngoài ra, Công an thành phố đã in khoảng 8.000 tờ mã QR phát cho các đơn vị để niêm yết phục vụ người dân.

Sau khi kết nối, người dân có thể gửi tin nhắn (văn bản hoặc giọng nói) để tra cứu thông tin và sẽ được hệ thống tự động trả lời 24/7. Ngoài ra, người dân có thể gọi đến 1900.0113 – Callbot để đặt câu hỏi và nhận trả lời tự động qua các nhánh: hỏi đáp thủ tục hành chính, tố giác tội phạm, phản ánh vi phạm liên quan ANTT.

Hệ thống tổng đài 113, 114 thông minh

Hệ thống điều phối thông minh ứng dụng công nghệ tiên tiến, xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Hệ thống tích hợp cơ chế lọc cuộc gọi tự động, phát hiện và loại bỏ cuộc gọi rác, thử máy, gọi sai mục đích, giúp tránh nghẽn mạng trong tình huống khẩn cấp.

ann-3.jpg
Người dân có thể kết nối điện thoại với đầu số 1900.0113 - Callbot để đặt câu hỏi và nghe thông tin trả lời tự động. Ảnh: CACC

Công nghệ chuyển giọng nói thành văn bản cho phép nhanh chóng ghi nhận, lưu trữ và phân tích nội dung cuộc gọi, hỗ trợ phản ứng tức thì, chính xác. Các cuộc gọi bất thường sẽ được phân loại và cảnh báo đến điều phối viên, bảo đảm đường dây luôn thông suốt phục vụ người dân.

Bảo tàng số

Lịch sử Công an Hà Nội được số hóa toàn diện, hiển thị trực tiếp trên nền tảng công nghệ số, giúp người xem tra cứu, khám phá, tương tác sống động và tiện lợi. Người dùng có thể trải nghiệm tham quan ảo 360 độ với hình ảnh chi tiết sắc nét, như đang có mặt tại bảo tàng thực.

Chỉ với một cú nhấp chuột, người dùng dễ dàng tìm hiểu thông tin, hiện vật, nhân vật, sự kiện lịch sử… Tất cả đều được truy cập miễn phí trên mọi thiết bị có kết nối internet, qua địa chỉ: https://baotangcahn.hanoi.gov.vn.

Hệ thống số hóa thông minh và lưu trữ điện tử

Với nhiều tính năng hiện đại, hệ thống góp phần tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung của Công an Hà Nội, phục vụ hiệu quả các mặt công tác.

Với tinh thần quyết liệt, Công an Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đưa công nghệ và chuyển đổi số vào mọi mặt công tác. Bốn sản phẩm chuyển đổi số này là minh chứng rõ nét cho tinh thần phục vụ nhân dân và bắt kịp xu thế phát triển khoa học – công nghệ, phù hợp tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

