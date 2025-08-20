Hà Nội

Ngư dân sửng sốt khi câu được cá mập màu cam siêu hiếm

Giải mã

Ngư dân sửng sốt khi câu được cá mập màu cam siêu hiếm

Trong một lần ra khơi, ngư dân đã câu được một con cá mập màu cam hiếm gặp ở ngoài khơi bờ biển Costa Rica. Các chuyên gia đã lý giải việc này.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Con cá mập màu cam dài gần 2m đã được một ngư dân câu được trong chuyến đi câu cá thể thao ở ngoài khơi bờ biển Costa Rica. Màu sắc "kỳ lạ" của con cá mập khiến nhiều người tò mò.
Con cá mập màu cam dài gần 2m đã được một ngư dân câu được trong chuyến đi câu cá thể thao ở ngoài khơi bờ biển Costa Rica. Màu sắc "kỳ lạ" của con cá mập khiến nhiều người tò mò.
Theo các chuyên gia, con cá mập màu cam trên có những đặc điểm đặc trưng của chứng xanthism - tình trạng sắc tố hiếm gặp gây ra màu vàng hoặc vàng kim trên da, vảy hoặc lông của động vật.
Theo các chuyên gia, con cá mập màu cam trên có những đặc điểm đặc trưng của chứng xanthism - tình trạng sắc tố hiếm gặp gây ra màu vàng hoặc vàng kim trên da, vảy hoặc lông của động vật.
Mặc dù chứng xanthism đã được quan sát ở một số loài cá nhưng chưa từng được ghi nhận ở các loài cá sụn, bao gồm cá mập, cá đuối và cá đuối gai độc, tại vùng Caribe.
Mặc dù chứng xanthism đã được quan sát ở một số loài cá nhưng chưa từng được ghi nhận ở các loài cá sụn, bao gồm cá mập, cá đuối và cá đuối gai độc, tại vùng Caribe.
Ngoài màu cam lạ thường, con cá mập còn có đôi mắt trắng nổi bật. Đây là dấu hiệu cho thấy con vật này có đặc điểm của chứng bạch tạng. Các nhà khoa học nhận định, việc cá mập này sống sót đến tuổi trưởng thành với cả 2 tình trạng sắc tố bất thường là điều cực kỳ hiếm hoi.
Ngoài màu cam lạ thường, con cá mập còn có đôi mắt trắng nổi bật. Đây là dấu hiệu cho thấy con vật này có đặc điểm của chứng bạch tạng. Các nhà khoa học nhận định, việc cá mập này sống sót đến tuổi trưởng thành với cả 2 tình trạng sắc tố bất thường là điều cực kỳ hiếm hoi.
Dựa trên kích thước của con cá mập, các nhà nghiên cứu từ Đại học Liên bang Rio Grande kết luận rằng, việc mắc 2 tình trạng sắc tố bất thường dường như không ảnh hưởng đến khả năng sống sót của nó.
Dựa trên kích thước của con cá mập, các nhà nghiên cứu từ Đại học Liên bang Rio Grande kết luận rằng, việc mắc 2 tình trạng sắc tố bất thường dường như không ảnh hưởng đến khả năng sống sót của nó.
Thông thường, động vật bạch tạng và mắc chứng Xanthism dễ trở thành mục tiêu của những kẻ săn mồi do màu sắc quá nổi bật.
Thông thường, động vật bạch tạng và mắc chứng Xanthism dễ trở thành mục tiêu của những kẻ săn mồi do màu sắc quá nổi bật.
Đồng thời, tình trạng trên cũng khiến chúng nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời và làm giảm khả năng tìm được bạn tình. Ảnh: Parismina Domuss Dei/Facebook.
Đồng thời, tình trạng trên cũng khiến chúng nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời và làm giảm khả năng tìm được bạn tình. Ảnh: Parismina Domuss Dei/Facebook.
Tâm Anh (theo Mail Online)
