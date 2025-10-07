Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngôi nhà đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới di dời ra sao sau 20 năm?

Bất động sản

Ngôi nhà đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới di dời ra sao sau 20 năm?

Từng đòi 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời, đến nay ngôi nhà trở thành “ốc đảo” lạc lõng giữa trung tâm thành phố phát triển bậc nhất Trung Quốc.

Hoàng Minh (theo Sohu)
Tọa lạc tại ngã tư đường Trung Hưng và đường Lạc Viên, quận La Hồ, Thâm Quyến (Trung Quốc), ngôi nhà 3 tầng cũ kỹ được xây dựng vào khoảng năm 1980, trên lô đất rộng 600m2. Ảnh: Sina
Tọa lạc tại ngã tư đường Trung Hưng và đường Lạc Viên, quận La Hồ, Thâm Quyến (Trung Quốc), ngôi nhà 3 tầng cũ kỹ được xây dựng vào khoảng năm 1980, trên lô đất rộng 600m2. Ảnh: Sina
Năm 2008, khu vực này được quy hoạch lại và mức giá bồi thường đưa ra cho các hộ dân trong dự án là 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỷ đồng). Ảnh: Qingdaonews
Năm 2008, khu vực này được quy hoạch lại và mức giá bồi thường đưa ra cho các hộ dân trong dự án là 5 triệu NDT (khoảng 18,5 tỷ đồng). Ảnh: Qingdaonews
Tuy nhiên, chủ của ngôi nhà 3 tầng này thẳng thừng từ chối với lý do quá ít. Doanh nghiệp tiếp tục nâng lên 8 triệu NDT (khoảng 29,6 tỷ đồng), thậm chí trả đến 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng), nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận. Ảnh: Sohu
Tuy nhiên, chủ của ngôi nhà 3 tầng này thẳng thừng từ chối với lý do quá ít. Doanh nghiệp tiếp tục nâng lên 8 triệu NDT (khoảng 29,6 tỷ đồng), thậm chí trả đến 10 triệu NDT (khoảng 37 tỷ đồng), nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận. Ảnh: Sohu
Cho rằng ngôi nhà của mình nằm ở vị trí đắc địa, gia chủ đòi 300 triệu NDT (Gần 1.000 tỷ đồng) nhưng không được chấp thuận bởi vì tại thời điểm đó, 10 triệu NDT đã là giá đền bù cao nhất. Ảnh: Sohu
Cho rằng ngôi nhà của mình nằm ở vị trí đắc địa, gia chủ đòi 300 triệu NDT (Gần 1.000 tỷ đồng) nhưng không được chấp thuận bởi vì tại thời điểm đó, 10 triệu NDT đã là giá đền bù cao nhất. Ảnh: Sohu
Năm 2016, giá nhà ở Thâm Quyến tăng gấp nhiều lần. Chủ đầu tư đánh giá lại giá trị khu đất và nâng mức bồi thường lên 20 triệu NDT (khoảng 74 tỷ đồng). Dù vậy, chủ hộ vẫn kiên quyết giữ lập trường, chỉ chấp nhận con số 300 triệu NDT. Ảnh: Sina
Năm 2016, giá nhà ở Thâm Quyến tăng gấp nhiều lần. Chủ đầu tư đánh giá lại giá trị khu đất và nâng mức bồi thường lên 20 triệu NDT (khoảng 74 tỷ đồng). Dù vậy, chủ hộ vẫn kiên quyết giữ lập trường, chỉ chấp nhận con số 300 triệu NDT. Ảnh: Sina
Hiện tại, sau gần 20 năm, gia đình này vẫn tiếp tục sinh sống trong căn nhà cũ, duy trì nếp sống thường ngày. Ảnh: Qingdaonews
Hiện tại, sau gần 20 năm, gia đình này vẫn tiếp tục sinh sống trong căn nhà cũ, duy trì nếp sống thường ngày. Ảnh: Qingdaonews
Tuy nhiên, khi các tòa cao ốc xung quanh mọc lên ngày một nhiều, ngôi nhà này ngày càng lạc lõng. Ảnh: Qingdaonews
Tuy nhiên, khi các tòa cao ốc xung quanh mọc lên ngày một nhiều, ngôi nhà này ngày càng lạc lõng. Ảnh: Qingdaonews
Những tuyến phố thương mại sầm uất, khu dân cư hiện đại và trục đường chính tấp nập đã biến căn nhà này thành một "ốc đảo" giữa lòng đô thị. Ảnh: Nandu
Những tuyến phố thương mại sầm uất, khu dân cư hiện đại và trục đường chính tấp nập đã biến căn nhà này thành một "ốc đảo" giữa lòng đô thị. Ảnh: Nandu
Không ít người cho rằng, với số tiền bồi thường 10 triệu NDT năm đó, gia chủ đã mua được rất nhiều căn nhà khác. Ảnh: Sohu
Không ít người cho rằng, với số tiền bồi thường 10 triệu NDT năm đó, gia chủ đã mua được rất nhiều căn nhà khác. Ảnh: Sohu
Nhưng hiện tại, họ chỉ có một căn nhà cô độc giữa sự phồn hoa. Ảnh: Sohu
Nhưng hiện tại, họ chỉ có một căn nhà cô độc giữa sự phồn hoa. Ảnh: Sohu
Hoàng Minh (theo Sohu)
#đền bù đất đai Trung Quốc #di dời nhà Thâm Quyến #giá đền bù đất đai 1980s #khu đô thị phát triển Thâm Quyến #ngôi nhà 600m2 trung tâm thành phố #quy hoạch đô thị Thâm Quyến

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT