Bất động sản

Ngôi nhà 9 tầng kỳ quái của dị nhân xứ Nghệ

Không bản thiết kế, không giàn giáo, ngôi nhà 9 tầng ở Nghệ An từng thu hút sự chú ý của nhiều người bởi sự kỳ quái.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Năm 2018, ngôi nhà kỳ quái "không giống ai" của ông Nguyễn Văn Cường (ở Nghệ An) thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Dân Việt
Ngôi nhà 9 tầng có nóc tháp cao vút hình ngôi sao, phía dưới được xây bằng nhiều cọc chống. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
Công trình được thiết kế với 4 tầng chính và một phần chóp hình ngôi sao gồm 5 tầng. Ảnh: GiadinhVietNam
Nâng đỡ toàn bộ căn nhà là những chiếc cột bê tông khá nhỏ với những thanh thép phi 12 ở bên trong. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
Dù xây cao chót vót nhưng nhà không có móng chắc chắn mà được gắn hờ vào bờ tường của ngôi nhà cấp 4 cũ được xây từ vữa vôi cách đây hàng chục năm. Ảnh: GiadinhVietNam
Phần tường xây chắp nối từ ngôi nhà cũ. Ảnh: GiadinhVietNam
Đáng chú ý, ngôi nhà không có cầu thang bên trong, cửa sổ bịt kín. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
Nhà xây đến đâu, ông Cường sử dụng cọc tre, cọc gỗ, thang tre,... bắc lên rồi cột dây vào người, trèo lên để xây tiếp. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
Vì vậy, những ai muốn khám phá bên trên phải chọn cách đu cột, hoặc bắc thang theo từng không gian để lên rất nguy hiểm. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
Xung quanh ngôi nhà đều dở dang, chục năm trời không hoàn thiện do chủ nhà không có kinh phí và "xây trộm" trong đêm. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
Tuy nhiên, theo một số thông tin đến hiện tại, ngôi nhà kỳ dị này đã được gỡ bỏ. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
Trước đó, người nhà của ông Cường cho biết, dù một số người khuyên nên hoàn thiện tiếp nhưng do gia đình không có đủ kinh phí và sợ không đảm bảo an toàn đến căn nhà cấp 4 bên cạnh nên cũng mong muốn phá bỏ công trình này. Ảnh: Challenge me hãy thách thức tôi
#ngôi nhà 9 tầng kỳ quái #nghệ An #thiết kế không theo quy chuẩn #xây dựng không móng #công trình xây trộm #kiến trúc kỳ lạ

