Ngôi nhà 4 tầng như "lồng chim" nổi bật giữa làng quê

Bất động sản

Ngôi nhà 4 tầng như "lồng chim" nổi bật giữa làng quê

Ngôi nhà thu hút sự chú ý của nhiều người bởi thiết kế độc đáo khi không có tường ngoài, gần như “trong suốt”. 

Hoàng Minh (theo Sohu)
Sau nhiều năm làm việc tại thành phố, một người đàn ông 65 tuổi tại Trung Quốc quyết định trở về quê ở tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Sohu
Trân trọng những thiết kế kiến trúc nhà đột phá và mang tính nghệ thuật, ông xây ngôi nhà 4 tầng độc đáo, nổi bật so với những ngôi nhà kiến trúc truyền thống xung quanh. Ảnh: Sohu
Toàn bộ tường ngoài căn nhà được làm bằng kính trong suốt, có cách âm và lưới hợp kim nhôm. Điều này khiến nhiều người lo ngại về sự riêng tư. Ảnh: Sohu
Nhưng thực tế, bố cục ngôi nhà khá đặc biệt, có 2 lớp bao gồm không gian sinh hoạt là các phòng bên trong có cửa gỗ kín đáo và bao bên ngoài là các dãy hành lang. Ảnh: Sohu
Hệ thống cửa giúp đảm bảo sự riêng tư bên trong nhà. Ảnh: Sohu
Với thiết kế mở, gia chủ có thể ngắm trọn vẹn cảnh thiên nhiên và sự thay đổi thời tiết. Ảnh: Sohu
Bếp được bố trí tại khu vực tầng hầm. Nơi đây có cây xanh giúp không gian thêm phần sức sống. Ảnh: Sohu
Khu vực thư giãn, thưởng trà và ngắm cảnh. Ảnh: Sohu
Sân thượng là nơi cả gia đình sum họp trong các sự kiện lớn hay tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. Ảnh: Sohu
Trên sân thượng còn có một bể bơi nhỏ để các cháu có thêm hoạt động vui chơi vào mùa hè. Ảnh: Sohu
Sau khi hoàn thiện, ngôi nhà được nhận xét "trông như lồng chim" thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm nội thất bên trong. Ảnh: Sohu
Gia chủ thật sự hạnh phúc khi có cho riêng mình một tổ ấm đặc biệt tại quê hương. Mỗi ngày, ông ngồi dưới gốc cây đa trước nhà, trò chuyện với những người bạn đã về hưu từ sáng đến tối. Ảnh: Sohu
#Thiết kế kiến trúc độc đáo #Ngôi nhà trong suốt #Tối ưu sự riêng tư #Kiến trúc mở gần thiên nhiên #Không gian sống sáng tạo #Nhà ở tỉnh Quảng Đông

