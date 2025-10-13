Ngôi nhà 4 tầng như "lồng chim" nổi bật giữa làng quê

Ngôi nhà thu hút sự chú ý của nhiều người bởi thiết kế độc đáo khi không có tường ngoài, gần như “trong suốt”.
Thời gian gần đây, dân mạng liên tục đặt nghi vấn nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang mang thai lần 2.
Những bức tường đá cổ của đền Tarxien ẩn chứa vô số hóa thạch động vật. Đây là bằng chứng sống động về tín ngưỡng và kỹ thuật xây dựng phi thường của người xưa.
Tại giải Saigon Pro-Am Basketball Cup 2025, sự xuất hiện của Hạt Dẻ - con gái MC Quyền Linh đã thu hút sự quan tâm của khán giả và giới truyền thông.
Ngôi mộ từ thế kỷ thứ 6 được khai quật khiến giới khảo cổ sửng sốt. Những món đồ tuẫn táng hé lộ thân phận đặc biệt của người chiến binh trẻ tuổi này.
Chiếc xe Chevrolet Camaro RS Convertible này thuộc đời 2019, đã chạy được hơn 34.000 km, đang được rao bán 2,1 tỷ đồng, rất khó tìm trên thị trường hiện nay.
Clip Thuận Nguyễn trao nhẫn cho Uyển Ân - em gái Trấn Thành đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội vừa tuyên dương các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, trong đó vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt.
Nga nghi binh về phía đông và tấn công về phía tây, các cụm quân lớn của Nga tràn vào mặt trận Dnipropetrovsk, tiến 5 km trong vòng 24 giờ.
Nguyễn Vĩnh Long (tức Long "ma" trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) được giới giang hồ đánh giá là một trong những kẻ côn đồ, ra tay manh động nhất.
Các nhà khảo cổ đã khai quật một thành phố 2.200 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, họ tìm thấy tàn tích các công trình cổ xưa hé mở bí mật quan trọng.
Khổng lồ và oai vệ, Palaeoloxodon là loài voi cổ đại từng thống trị châu Á và châu Âu, mang trong mình di sản tiến hóa đáng kinh ngạc của loài voi.
Lần đầu tiên, Indonesia công khai mẫu tàu ngầm không người lái KSOT (Kapal Selam Otonom) tại Jakarta, thu hút sự chú ý lớn của giới quân sự quốc tế.
Từ Nhật Bản thời phong kiến đến châu Âu Trung cổ, những tựa game này không chỉ tái hiện lịch sử sống động mà còn mang đến trải nghiệm nhập vai chân thực khóquên
Cụm quân phía Tây của Nga khoan sâu vào tuyến phòng thủ bắc Donetsk của quân đội Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu 170 binh sĩ Ukraine.
Thời khắc vàng đã đến, 3 con giáp này sẽ gặp vận may tột đỉnh, dễ trúng giải đặc biệt, tiền tài bội thu và chính thức thoát nghèo chỉ sau một đêm.
Dholavira là một trong những đô thị cổ nhất của Harappa - nền văn minh Ấn Độ cổ đại, lưu giữ bí ẩn về xã hội phát triển rực rỡ cách đây hơn 4.000 năm.
Một nhóm ngư dân Hà Lan tình cờ phát hiện bức tượng chiến binh thế kỷ 17 còn nguyên vẹn đến khó tin, đội chiếc mũ Phrygian kỳ bí gợi mở nhiều ẩn số lịch sử.
Giữa những vùng đất khô cằn Địa Trung Hải, rùa cạn Hy Lạp (Testudo graeca) lặng lẽ tồn tại qua hàng thiên niên kỷ, là biểu tượng của sự trường thọ và bền bỉ.
Người mẫu, diễn viên Trương Mỹ Nhân vừa phản hồi khi bị đồn mang thai. Hiện tại, người đẹp có hai cô con gái.
Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài vừa chào đón con trai thứ hai gia nhập tổ ấm. Cách đây 6 năm, cặp đôi có con gái.