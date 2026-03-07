Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Khu du lịch Trung Quốc gây tranh cãi vì trò đu quay ngựa thật

Chuyên gia cảnh báo rằng, việc ngựa di chuyển liên tục theo một hướng, đặc biệt là vòng tròn hẹp, sẽ gây áp lực không cân bằng lên chân và khớp của ngựa.

Thiên Đăng (Theo SCMP)

Một khu vui chơi ở miền Bắc Trung Quốc đã gây tranh cãi vì sử dụng ngựa thật trong trò chơi đu quay, nơi 6 con ngựa được buộc vào một khung sắt xoay tròn, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về phúc lợi động vật và an toàn công cộng.

Địa điểm du lịch này nằm trong khu thắng cảnh Thạch Tâm thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng kể từ khi giới thiệu trò chơi "Ngựa thật xoay tròn". Các clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 6 con ngựa được buộc vào khung kim loại của một chiếc đu quay, mỗi con cách nhau khoảng một mét quay chậm quanh một trục trung tâm.

Ảnh: @Youtube.

Ảnh: @Youtube.

Được quảng bá bằng những khẩu hiệu như “Những chú ngựa thật xoay tròn, lập tức mang lại may mắn”, điểm thu hút này còn có thêm những cụm từ được in trên khung, bao gồm “Thay đổi vận may ngay lập tức”, “Làm giàu ngay lập tức” và “Trở nên giàu có ngay lập tức”. Theo nhân viên khu vui chơi, hầu hết các lượt cưỡi ngựa đều đã được đặt kín chỗ, có cả nhân viên hướng dẫn và điều khiển ngựa, tốc độ quay tương đối chậm. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra phản ứng dữ dội, nhiều cư dân mạng cáo buộc nơi này có hành vi ngược đãi động vật.

Một người bình luận bày tỏ lo ngại, nói rằng: “Liệu con ngựa có bị chóng mặt khi cứ đi vòng tròn mãi không? Hãy nói không với việc cưỡi động vật, đây là hình thức ngược đãi”. Một người dùng mạng khác giận dữ nhận xét: “Ngay cả chỉ ba giờ mỗi ngày, việc bị xích ở một chỗ và buộc phải lặp đi lặp lại chuyển động tròn cũng là sự tra tấn đối với một con vật vốn sinh ra để chạy và khao khát tự do. Ngựa không phải là máy móc và chúng cũng có cảm xúc. Nhìn chúng bị nhốt như vậy thật ngột ngạt!”.

Trước sự phản đối mạnh mẽ của công chúng, công viên đã tạm ngừng hoạt động trò chơi này.

>>> Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ mái đá Ngườm”.

Nguồn video: Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
#Khu du lịch #trò đu quay #ngựa #vui chơi #ngược đãi #giải trí

Bài liên quan

Kho tri thức

Khai quật khu định cư 3.500 năm tuổi ở Ai Cập hé lộ bí ẩn

Một khu định cư cổ có tên là Kom el-Negus niên đại khoảng 3.500 năm đã được phát hiện ở Ai Cập.

1.jpg
Trước đây, có giả định cho rằng, khu vực Kom el-Negus này chỉ có người sinh sống trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
2.png
Vùng đất này nằm giữa biển Địa Trung Hải và hồ Mariout, nổi bật với địa hình hình móng ngựa đặc trưng gọi là Kom el-Negus. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bức tượng đầu đá mô tả vị vua Anh thời Trung Cổ

Các nhà khảo cổ khai quật được bức tượng đầu bằng đá kích thước thật của một vị vua Anh Thời Trung Cổ, có niên đại khoảng 700 năm.

1-2403.png
Tu viện Shaftesbury được xây dựng lần đầu tiên vào năm 888. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
2-7698.png
Trước khi bị phá hủy và đất đai được bán theo lệnh của Thomas Cromwell vào năm 1.539, tu viện này có quy mô tương đương với Tu viện Westminster và là tu viện giàu có thứ hai ở toàn nước Anh - chỉ đứng sau Tu viện Syon trên sông Thames ở Isleworth. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Anh.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện mộ tập thể của 18 lính Đức quốc xã ở Ba Lan

Các nhà khảo cổ học ở Ba Lan đã khai quật một ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của 18 lính dù Đức quốc xã chết trong Chiến tranh thế giới 2.

cann-1.jpg
Ngôi mộ tập thể chứa hài cốt của 18 lính dù Đức quốc xã chết trong Chiến tranh thế giới 2 đã được người dân tại làng Kożlice, Ba Lan phát hiện. Sau đó, họ thông báo cho Phòng Nghiên cứu Lịch sử và Khảo cổ học Pracownia Badań (POMOST). Ảnh: Facebook/POMOST.
cann-2.jpg
POMOST đã cử các nhà khảo cổ, chuyên gia tới địa điểm trên và tiến hành cuộc khai quật ngôi mộ cổ. Bên cạnh hài cốt của 18 người thuộc lực lượng Không quân Đức quốc xã (Luftwaffe), họ còn phát hiện nhiều vũ khí, huy chương và công cụ được chôn cùng trong ngôi mộ tập thể. Ảnh: Facebook/POMOST.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới