Khu du lịch Trung Quốc gây tranh cãi vì trò đu quay ngựa thật

Chuyên gia cảnh báo rằng, việc ngựa di chuyển liên tục theo một hướng, đặc biệt là vòng tròn hẹp, sẽ gây áp lực không cân bằng lên chân và khớp của ngựa.

Một khu vui chơi ở miền Bắc Trung Quốc đã gây tranh cãi vì sử dụng ngựa thật trong trò chơi đu quay, nơi 6 con ngựa được buộc vào một khung sắt xoay tròn, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về phúc lợi động vật và an toàn công cộng.

Địa điểm du lịch này nằm trong khu thắng cảnh Thạch Tâm thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng kể từ khi giới thiệu trò chơi "Ngựa thật xoay tròn". Các clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy 6 con ngựa được buộc vào khung kim loại của một chiếc đu quay, mỗi con cách nhau khoảng một mét quay chậm quanh một trục trung tâm.

Ảnh: @Youtube.

Được quảng bá bằng những khẩu hiệu như “Những chú ngựa thật xoay tròn, lập tức mang lại may mắn”, điểm thu hút này còn có thêm những cụm từ được in trên khung, bao gồm “Thay đổi vận may ngay lập tức”, “Làm giàu ngay lập tức” và “Trở nên giàu có ngay lập tức”. Theo nhân viên khu vui chơi, hầu hết các lượt cưỡi ngựa đều đã được đặt kín chỗ, có cả nhân viên hướng dẫn và điều khiển ngựa, tốc độ quay tương đối chậm. Tuy nhiên, vụ việc đã gây ra phản ứng dữ dội, nhiều cư dân mạng cáo buộc nơi này có hành vi ngược đãi động vật.

Một người bình luận bày tỏ lo ngại, nói rằng: “Liệu con ngựa có bị chóng mặt khi cứ đi vòng tròn mãi không? Hãy nói không với việc cưỡi động vật, đây là hình thức ngược đãi”. Một người dùng mạng khác giận dữ nhận xét: “Ngay cả chỉ ba giờ mỗi ngày, việc bị xích ở một chỗ và buộc phải lặp đi lặp lại chuyển động tròn cũng là sự tra tấn đối với một con vật vốn sinh ra để chạy và khao khát tự do. Ngựa không phải là máy móc và chúng cũng có cảm xúc. Nhìn chúng bị nhốt như vậy thật ngột ngạt!”.

Trước sự phản đối mạnh mẽ của công chúng, công viên đã tạm ngừng hoạt động trò chơi này.

