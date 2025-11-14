Ngô Thanh Vân bức xúc khi bị bịa đặt có biệt thự xa hoa

Ngô Thanh Vân phủ nhận sở hữu biệt thự xa hoa. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết, cô bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cho biết, cô bị bịa đặt có biệt thự xa hoa, sống giàu sang. Ngoài ra, nàng đả nữ còn bức xúc vì bị mạo danh quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội.

Ngô Thanh Vân cho biết, gia đình cô sống giản dị, bình yên, hoàn toàn không như những câu chuyện được thêu dệt. Nữ diễn viên không khỏi bất an và lo lắng trước loạt tin đồn không đúng sự thật cũng như việc bị lợi dụng hình ảnh.

Ngô Thanh Vân cho biết: “Những thông tin sai lệch này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, mà còn khiến khán giả hiểu lầm, mất niềm tin và thậm chí mua nhầm những sản phẩm mà tôi hoàn toàn không quảng cáo hay bảo chứng”.

Ngô Thanh Vân. Ảnh: FB Ngô Thanh Vân.

Nữ diễn viên yêu cầu dừng việc dùng trái phép hình ảnh, giọng nói AI và tên tuổi của cô quảng cáo hoặc phát tán thông tin không đúng sự thật. “Mỗi cá nhân đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ hình ảnh của mình”, Ngô Thanh Vân viết.

Ngô Thanh Vân mong khán giả cảnh giác. “Nếu mọi người nhìn thấy bất kỳ quảng cáo hay bài viết mạo danh nào, xin hãy giúp tôi báo cáo và cùng nhau quét sạch những thông tin sai lệch ấy, để không ai bị hiểu lầm hay bị lừa mua phải sản phẩm không an toàn.

Tôi và Huy Trần chỉ có 2 trang Facebook chính thức này. Chỉ có những thông tin được chia sẻ qua hai trang này là sự thật. Xin mọi người hãy cảnh giác. Cảm ơn tất cả những ai đã luôn thương quý, thấu hiểu và dành nhiều sự quan tâm cho gia đình Huy – Vân – Gạo”, cô bày tỏ.