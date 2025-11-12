Hà Nội

Hot face sao Việt: Ngô Thanh Vân dành lời ngọt ngào cho Huy Trần

Giải trí

Hot face sao Việt: Ngô Thanh Vân dành lời ngọt ngào cho Huy Trần

Ngô Thanh Vân dành nhiều lời ngọt ngào ca ngợi Huy Trần nhân dịp sinh nhật ông xã. Hoa hậu Tiểu Vy đẹp lộng lẫy khi tham dự sự kiện. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 12/11: Diễn viên Ngô Thanh Vân dành nhiều lời ngọt ngào ca ngợi Huy Trần nhân dịp sinh nhật ông xã. Ảnh: FB Ngo Thanh Van
Hoa hậu Tiểu Vy đẹp lộng lẫy khi tham dự sự kiện. Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Hoa hậu H'Hen Niê chúc mọi người ngày mới tràn đầy năng lượng. Ảnh: FB H'Hen Niê
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chúc Kiều Duy "bình tĩnh, tự tin và luôn luôn toả sáng" khi lên đường tham dự Hoa hậu Quốc tế 2025. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Ca sĩ Thu Thuỷ diện váy đỏ cắt xẻ táo bạo trong bộ ảnh mới. Ảnh: FB Nguyễn Thu Thuỷ
Kha Ly thăm Núi Phật Vàng (Thái Lan) cùng gia đình. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Băng Di mặc gợi cảm tạo dáng thân thiết bên ca sĩ Đại Nhân để kỷ niệm tình bạn 17 năm. Ảnh: FB Băng Di
Đại gia đình nhà nghệ sĩ Hồng Vân sum họp, chụp ảnh kỷ niệm ở Mỹ. Ảnh: FB Hồng Vân
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu dành bất ngờ nhân dịp sinh nhật bà xã Tuệ Như. Ảnh: FB Tuệ Như
Ca sĩ Bằng Kiều gửi lời xin lỗi sau phát ngôn được cho là coi thường G-Dragon. Ảnh: FB Nguyen Bang Kieu
