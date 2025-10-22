Hà Nội

Ngỡ ngàng trước nhan sắc không tuổi của ‘Tiểu Long Nữ’ Phan Nghinh Tử

Giải trí

Ở tuổi 76, Phan Nghinh Tử trông giống như 50 tuổi. Tuổi thanh xuân, nữ diễn viên đóng loạt phim Thần điêu đại hiệp, Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện, Phan Nghinh Tử khiến nhiều khán giả phải ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ mãi không già. Ảnh: Marie Claire.
‘Tiểu Long Nữ’ Phan Nghinh Tử diện váy trắng cắt xẻ táo bạo ở vòng một, để tóc ngắn. Ảnh: China Times.
Theo Marie Claire, nữ diễn viên tiết lộ, bà tập gym mỗi ngày. "Tôi tập thể dục để cơ thể dẻo dai hơn", Phan Nghinh Tử nói. Ảnh: China Times.
Nữ diễn viên hạn chế đồ ngọt. "Tôi từng rất thích đồ ngọt nhưng giờ tôi có thể tránh xa chúng hoàn toàn", Phan Nghinh Tử cho hay. Ảnh: Vogue.
Phan Nghinh Tử luôn chăm chút cho nhan sắc. Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn ăn mặc điệu đà. Ảnh: Người Lao Động.
Phan Nghinh Tử tự tin diện đồ trễ nải khoe vẻ gợi cảm. Ảnh: Dân Việt.
Theo Dân Việt, Phan Nghinh Tử từng cho biết rằng bà thích đụng chạm dao kéo lên mặt. Ảnh: Khám Phá.
Năm 1984, khi 35 tuổi, Phan Nghinh Tử vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Tạo hình của bà được nhiều khán giả khen ngợi. Ảnh: Người Lao Động.
Theo Znews, vì không muốn phá hỏng hình tượng trẻ mãi không già của mình, Phan Nghinh Tử đã từ chối những nhân vật lão. Ảnh: Người Lao Động.
