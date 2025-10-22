Ngỡ ngàng trước nhan sắc không tuổi của ‘Tiểu Long Nữ’ Phan Nghinh Tử

Ở tuổi 76, Phan Nghinh Tử trông giống như 50 tuổi. Tuổi thanh xuân, nữ diễn viên đóng loạt phim Thần điêu đại hiệp, Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên.
Ở tuổi 76, Phan Nghinh Tử trông giống như 50 tuổi. Tuổi thanh xuân, nữ diễn viên đóng loạt phim Thần điêu đại hiệp, Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên.
Du lịch Trung Quốc tự túc trở nên dễ dàng hơn với kế hoạch chi tiết, ứng dụng hỗ trợ, di chuyển thuận tiện và mẹo giao tiếp, thanh toán thông minh.
NATO đang mất kiên nhẫn và phát hiện ra rằng 3 loại chiến đấu cơ chủ lực của họ F-35, JAS-39 và Typhoon đều không phải là đối thủ của MiG-31.
Mới đây, cô nàng Misthy tiếp tục có màn xuất hiện táo bạo khiến fan được phen "đứng ngồi không yên".
Khu vực gần ngôi miếu hoang trên đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng liên tục xảy ra các vụ tấn công, khiến người dân trong vùng hoang mang, du khách khiếp sợ.
Trước khi kết hôn cùng doanh nhân Christopher Huỳnh, Lâm Á Hân từng trải qua nhiều biến cố trong tình cảm và đã 7 năm làm mẹ đơn thân.
Cựu người mẫu Mạc Anh Thư đang tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu Phần Lan.
Hòn Dứa, đảo nhỏ hoang sơ ở Đắk Lắk, là điểm cắm trại, ngắm hoàng hôn và soi bào ngư lý tưởng, mang đến trải nghiệm biển và thiên nhiên nguyên sơ.
Số lượng xe Mercedes-AMG GT S Edition 1 tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay và gần như đã bị "Qua" Vũ thu mua lại, chỉ còn 1 chiếc của doanh nhân Quốc Cường.
Sau lễ đính hôn hồi tháng 7, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa tiếp tục thu hút sự chú ý khi tung bộ ảnh cưới lãng mạn cùng bạn gái lâu năm Huỳnh Thanh Ngân.
Mới đây, cô đã đến Hà Nội du lịch nhân dịp Tết Trung thu. Nữ ca sĩ đình đám 1 thời có những trải nghiệm chuẩn "Tây ba lô" tại Việt Nam.
OpenAI sẽ áp dụng kiểm soát độ tuổi từ tháng 12, cho phép người dùng trưởng thành truy cập nội dung nhạy cảm trong ChatGPT.
Để thay thế cho Super Cub 50cc trước đây gồm; Honda Super Cub, Super Cub Pro và Cross Cub 110 Lite về cơ bản là những phiên bản 110cc được giới hạn công suất.
Mới đây trên mạng xã hội Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) xôn xao loạt ảnh một cô gái khoe chơi pickleball nhưng mặc đồ quá bé khiến nhiều người nhức mắt.
Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), đã đón đợt tuyết rơi đầu mùa, phủ trắng nhiều khu vực trong thành phố.
Phát hiện chấn động tại Peru tiết lộ những nghi lễ xa hoa ẩn giấu suốt 1.700 năm, mở ra góc nhìn mới về xã hội thượng lưu thời Moche huy hoàng.
Sau thời gian trùng tu, bán đảo Sơn Trà mở lại tuyến đi bộ Bãi Bắc – Cây đa di sản, mang đến cho du khách hành trình khám phá thiên nhiên hoang sơ đầy mê hoặc.
Chuyện tình giữa chàng trai Nghệ An và cô gái Nga xinh đẹp hiện đang viral khắp mạng xã hội vì quá đáng yêu.
Tháng 11 là giai đoạn đặc biệt: thị trường nhiều biến động, cuối năm dễ có “cơ hội vàng” được rao rộn ràng.
Á hậu Quỳnh Anh cao 1m75, có số đo ba vòng 82-62-93cm. Người đẹp vừa công khai hẹn hò Neyun.
Nàng 'hoa khôi bóng chuyền' Đặng Thu Huyền vừa chia sẻ loạt ảnh mới khoe vẻ đẹp rạng rỡ và vóc dáng cuốn hút khi dạo phố Hà Nội.