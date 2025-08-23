Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Trương Mỹ Nhân "gây sốt" với nhan sắc "lão hóa ngược" dù đã là mẹ hai con

Giải trí

Trương Mỹ Nhân "gây sốt" với nhan sắc "lão hóa ngược" dù đã là mẹ hai con

Dù là mẹ hai con, Trương Mỹ Nhân - bà xã Phí Ngọc Hưng vẫn khiến nhiều người trầm trồ với nhan sắc ngày càng thăng hạng, thậm chí được ví von "lão hóa ngược."

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tại một sự kiện gần đây, Trương Mỹ Nhân xuất hiện đầy nổi bật với chiếc váy yếm ngắn, khoét cổ sâu.
Tại một sự kiện gần đây, Trương Mỹ Nhân xuất hiện đầy nổi bật với chiếc váy yếm ngắn, khoét cổ sâu.
Thiết kế này không chỉ tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn khéo léo khoe vòng một đầy đặn, gợi cảm của người đẹp.
Thiết kế này không chỉ tôn lên vóc dáng mảnh mai mà còn khéo léo khoe vòng một đầy đặn, gợi cảm của người đẹp.
Hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào cùng vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ của bà mẹ hai con nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Hình ảnh trẻ trung, ngọt ngào cùng vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ của bà mẹ hai con nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ trước khả năng giữ gìn nhan sắc của Trương Mỹ Nhân.
Nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ trước khả năng giữ gìn nhan sắc của Trương Mỹ Nhân.
Sau hai lần sinh nở, cơ thể phụ nữ thường có nhiều thay đổi, nhưng với Trương Mỹ Nhân, dường như thời gian chỉ khiến cô thêm phần rạng rỡ.
Sau hai lần sinh nở, cơ thể phụ nữ thường có nhiều thay đổi, nhưng với Trương Mỹ Nhân, dường như thời gian chỉ khiến cô thêm phần rạng rỡ.
Làn da căng bóng, nụ cười tươi tắn và thần thái cuốn hút của cô khiến nhiều người khó tin rằng cô đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ.
Làn da căng bóng, nụ cười tươi tắn và thần thái cuốn hút của cô khiến nhiều người khó tin rằng cô đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ.
Sau khi sinh hai con, có thời điểm bà xã Phí Ngọc Hưng tăng cân không phanh, tuy nhiên đến hiện tại cô đã lấy lại vóc dáng.
Sau khi sinh hai con, có thời điểm bà xã Phí Ngọc Hưng tăng cân không phanh, tuy nhiên đến hiện tại cô đã lấy lại vóc dáng.
Năm 2022, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai con gái Bona (khi đó đã 2 tuổi) và cho biết cha của bé là diễn viên Phí Ngọc Hưng. Không bao lâu sau, người đẹp lại tiếp tục công khai tin vui mang thai con gái thứ hai và hạ sinh em bé vào đầu năm 2024.
Năm 2022, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai con gái Bona (khi đó đã 2 tuổi) và cho biết cha của bé là diễn viên Phí Ngọc Hưng. Không bao lâu sau, người đẹp lại tiếp tục công khai tin vui mang thai con gái thứ hai và hạ sinh em bé vào đầu năm 2024.
Còn trẻ tuổi và sau những hai lần sinh nở, điều khán giả chú ý nhất ở Trương Mỹ Nhân không chỉ là cuộc sống gia đình êm ấp, hạnh phúc mà còn là nhan sắc "lão hóa ngược" của người đẹp.
Còn trẻ tuổi và sau những hai lần sinh nở, điều khán giả chú ý nhất ở Trương Mỹ Nhân không chỉ là cuộc sống gia đình êm ấp, hạnh phúc mà còn là nhan sắc "lão hóa ngược" của người đẹp.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên Phí Ngọc Hưng cùng hai cô con gái xinh xắn có lẽ là "liều thuốc" giúp Trương Mỹ Nhân luôn tươi trẻ. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên Phí Ngọc Hưng cùng hai cô con gái xinh xắn có lẽ là "liều thuốc" giúp Trương Mỹ Nhân luôn tươi trẻ. Ảnh: FB Trương Mỹ Nhân
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Trương Mỹ Nhân #Trương Mỹ Nhân sinh con #nhan sắc Trương Mỹ Nhân #Trương Mỹ Nhân Phí Ngọc Hưng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT