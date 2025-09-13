Hà Nội

Midu trẻ trung ở tuổi 36 với kiểu tóc sư tử, được khen 'lão hóa ngược'

Giải trí

Midu trẻ trung ở tuổi 36 với kiểu tóc sư tử, được khen 'lão hóa ngược'

Midu gây sốt với hình ảnh mới khi thay đổi kiểu tóc. Mái tóc cắt tỉa nhẹ nhàng kết hợp phần mái thưa giúp cô nàng "hack tuổi" thành công. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong hình ảnh được đăng tải, Midu xuất hiện với mái tóc cắt tỉa bồng bềnh, phần mái thưa buông rủ tự nhiên. Đây là kiểu tóc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi khả năng tôn đường nét gương mặt, giúp diện mạo thêm mềm mại và hiện đại.
So với hình ảnh quen thuộc trước đây với mái tóc dài suôn thẳng, kiểu tóc mới mang đến sự thay đổi rõ rệt cho Midu.
Phần mái nhẹ nhàng không chỉ giúp gương mặt nữ diễn viên thêm trẻ trung mà còn tạo hiệu ứng thị giác khiến cô trở nên mới mẻ, cuốn hút hơn.
Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc tuổi 36 của Midu.
Họ dành nhiều lời khen rằng cô ngày càng tươi trẻ, giữ được làn da mịn màng, căng bóng cùng đường nét thanh tú.
“Midu đúng chuẩn lão hóa ngược”, một bình luận nổi bật trên mạng xã hội viết.
Không chỉ nhan sắc, phong cách thời trang tinh tế và sự khéo léo làm mới hình ảnh cũng góp phần giúp Midu giữ vững sức hút trong lòng công chúng.
Nữ diễn viên thường ưu tiên trang phục nữ tính, thanh lịch và giúp làm nổi bật sự nhẹ nhàng, trong sáng.
Với phong cách thời trang nhẹ nhàng, nữ diễn viên trông trẻ thêm vài tuổi.
Khi nhiều nghệ sĩ chọn phong cách táo bạo để tạo dấu ấn, Midu chứng minh chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ khiến công chúng yêu thích. Ảnh: FB Đặng Thị Mỹ Dung
#Midu #nhan sắc Midu #Midu mái tóc

