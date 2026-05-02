Nghệ sĩ Hạnh Thúy dấn thân đến tận cùng cho vai diễn gai góc

Chấp nhận làm xấu mình, không ngại nhân vật bị ghét và liên tục học hỏi, nghệ sĩ Hạnh Thúy được nhiều khán giả khen ngợi.

Bà Huỳnh trong “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” là một trong những nhân vật ám ảnh nhất của nghệ sĩ Hạnh Thúy trên màn ảnh. Nhân vật xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, những vết sẹo lồi lõm, từng lớp da giả được dán công phu sau hàng giờ hóa trang.

Không "ngán" bất cứ vai diễn nào

Trước bà Huỳnh, Hạnh Thúy từng có nhiều vai diễn mà chỉ cần tạo hình đã đủ gây ám ảnh. Trong series “Tết ở làng địa ngục”, Hạnh Thúy hóa thân vào nhân vật Thị Lam khi là người, khi hóa quỷ, với mái tóc rối, gương mặt đen sạm, trầy xước và rỉ máu. Mỗi ngày quay là nhiều giờ đồng hồ hóa trang, nhưng điều đó chưa bao giờ là rào cản với chị.

Chia sẻ trên Phụ nữ TP HCM, Hạnh Thúy thẳng thắn bày tỏ rằng chị chưa bao giờ ngại vai xấu. Với chị, những vai diễn khùng điên là thử thách đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc để hoàn thành. Chị sẵn sàng xấu hơn nữa nếu kịch bản đủ hay và có chiều sâu tâm lý khác biệt.

Hạnh Thúy trong "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Ảnh: Phụ nữ TP HCM.

Hạnh Thúy cũng không ngần ngại nhận vai bị ghét. Khi thủ vai bà Tư Diệu trong "Thương con cá rô đồng", chị từng bị nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân để chỉ trích vì sự độc ác trên màn ảnh. Đến vai bà Chát trong "Hạnh phúc bị đánh cắp", một lần nữa đưa chị trở thành “bà mẹ gây ức chế nhất màn ảnh Việt”.

Chị kể lại rằng có đến 90% bình luận dưới các đoạn clip cắt của phim là những lời ném đá dành cho bà Chát. Theo Hạnh Thúy, nhân vật phải tạo được hiệu ứng thế này mới đúng. Vì sự ức chế do bà Chát gây ra sẽ tạo luồng cảm xúc ngược lại là sự đồng cảm với nhân vật chính. Nữ nghệ sĩ và ê-kíp cũng điều chỉnh làm rõ thêm lý do hành động sai lầm của nhân vật chứ không phải dạng vai ác hay xấu đơn thuần.

Hạnh Thúy còn thấy vui chứ không sợ hãi khi nhận phản ứng chỉ trích từ khán giả. “Nó chứng tỏ khán giả xem phim, thích phim. Họ phản ứng yêu nhân vật thiện, ghét nhân vật ác là bình thường và tôi đã thể hiện tốt nhân vật ác mới khiến họ chỉ trích vai diễn của mình”, chị chia sẻ.

Những vai diễn khó đi kèm với nhiều thử thách. Trong bộ phim "Tài", chị từng tự siết chặt dây trói tay mình thay vì chỉ cần trói tay tượng trưng để tìm cảm giác chân thật. “Nhưng lúc quay tôi lại bị ho vì đang viêm họng. Khi ho, hơi bị dồn ngược lại mà tay thì bị trói nên không tháo ra được. Tôi bị ngợp thở một chút khiến mọi người trong đoàn khá lo”, Hạnh Thúy chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với VTV.

Cảnh Hạnh Thúy bị trói dưới sông trong phim "Tài". Ảnh: VTV

Hay như cảnh quay bà Chát gặp tai nạn dưới cơn mưa nhân tạo tại Đà Lạt khi nhiệt độ chỉ còn 13-14 độ, chị đã ngất xỉu thật sự sau nhiều giờ dầm mưa. Nữ diễn viên tâm sự trên Sinh viên Việt Nam: “Vai bà Chát ăn mặc không quá dày, mà tôi cũng không có sức chịu lạnh tốt.

Dù đã trang bị thêm lớp giữ nhiệt bên trong nhưng vì phải phơi mưa lâu để có khung hình tốt nhất, cơ thể tôi không chịu nổi nữa. Tôi mất kiểm soát nên cũng không rõ mình có ngất thật không.

Quỳnh Lương dùng đồ ấm quấn cho tôi, còn Dũng Bino mỗi lần quay xong là kéo tôi lại ôm hoặc dùng áo khoác che cho tôi bớt lạnh. Vượt qua cảnh đó cũng nhờ có sự hỗ trợ từ mọi người”.

Hạnh Thúy trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp". Ảnh: Sinh viên Việt Nam.

Khi quay “Tết ở làng địa ngục”, chị cho biết: “Ngày quay cảnh Thị Lam bị treo lên cây là một ngày cực kỳ lạnh. Quần áo tôi xộc xệch do bị treo lên cao nên cái lạnh như cắt vào da thịt, đến nỗi tháo dây trói khỏi người, cảm giác cơ thể như bị đông đá.

Một cảnh khác cũng rất đáng nhớ là cảnh quay đêm, vào khoảnh khắc trước khi bị chôn sống, tôi cũng rất ấn tượng vì cảm xúc bên trong nhân vật Lam bây giờ đã lên đỉnh điểm, tôi phải vận hết sức mình để gào thét”.

Với Hạnh Thúy, việc đối mặt với địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt hay những cảnh quay nguy hiểm đều là những thử thách tất yếu mà một người đã chọn nghiệp diễn phải chấp nhận và vượt qua.

Không ngừng học hỏi để mở rộng tư duy

Đằng sau những vai diễn gai góc là một tâm hồn luôn khao khát dung nạp tri thức. Trả lời Người Lao Động về cách giữ cho nhân vật luôn tươi mới, Hạnh Thúy cho biết chị là một "con mọt sách", thích cập nhật thông tin hằng ngày và đặc biệt thích lắng nghe góc nhìn từ học trò để học cách "thanh xuân hóa" đời sống. “Được một điều là chất liệu thẩm thấu vào tôi rất nhanh, nên khi áp dụng cho vai diễn tôi cũng là người biết nhào nặn để cảm xúc của mình chín muồi”, chị nói.

Hạnh Thúy còn học thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên Người Đưa Tin về những khó khăn khi vừa đi làm vừa đi học.

Chị nói: “Có khi cả tháng mà ngày nào tôi cũng chỉ ngủ 2-3 tiếng nên mắt bị thâm quầng, mặt gầy sọp đi, sụt 4-5kg. Mỗi lần làm tiểu luận hay luận văn là lại chật vật tìm tư liệu. Tính tôi hay muốn khám phá nên cứ tìm tư liệu ‘lạ’ nên vất vả hơn. Thời gian, tiền bạc, chia sức giữa nhiều việc cũng là những điều tôi thấy chật vật trong thời gian đó”.

Năm 2025, Hạnh Thúy chính thức tốt nghiệp. Chị khẳng định: “Học vị Thạc sĩ không chỉ là một tấm bằng, mà còn là hành trình giúp tôi có cơ hội mở rộng tư duy, rèn luyện bản thân. Đó cũng là minh chứng cho kết quả của sự nỗ lực”.

Theo Vietnamnet, nữ nghệ sĩ hiện vẫn ấp ủ kế hoạch học lên tiến sĩ vào thời điểm thích hợp, khi cân bằng được thời gian, sức khỏe và công việc.