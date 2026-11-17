Nghề nước mắm Phan Thiết với lịch sử hơn 300 năm được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gìn giữ tri thức truyền thống và phát triển sản phẩm.

Ngày 16/11, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định đưa nghề làm nước mắm Phan Thiết vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Cụ thể đây là loại hình: Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian tại phường Phú Thủy, phường Mũi Né và phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Nghề làm nước mắm Phan Thiết đã chính thức được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Được biết, vào tháng 1/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trình UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị lập hồ sơ khoa học “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2026. Sau đó UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét, công nhận.

Nước mắm Phan Thiết có lịch sử truyền thống lâu đời với khoảng hơn 300 năm và trên địa bàn thành phố Phan Thiết (cũ) có khoảng hơn 200 cơ sở sản xuất kinh doanh nước mắm. Hàng năm các cơ sở sản xuất ra hàng chục triệu lít nước mắm. Mặc dù các cơ sở sản xuất theo quy trình kỹ thuật chế biến truyền thống nhưng mỗi cơ sở đều có bí quyết sản xuất riêng và quảng bá sản phẩm cho cơ sở mình.

Riêng Hiệp hội nước mắm Phan Thiết đang có 48 hội viên, bao gồm 5 công ty cổ phần, 29 công ty trách nhiệm hữu hạn, 1 doanh nghiệp tư nhân và 13 cơ sở sản xuất. Đặc biệt trong đó có nước mắm Tĩn của “tiến sĩ nước mắm” Trần Ngọc Dũng đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ.