Mũ bảo hiểm lưỡi trai vỡ găm trực tiếp vào xương sọ nam thanh niên 23 tuổi

Bệnh nhân nam, 23 tuổi được đưa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận vùng đầu bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng, da đầu rách rộng, một mảnh vỡ của mũ bảo hiểm lưỡi trai găm trực tiếp vào xương sọ.

“Bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật để cấp cứu, nhưng tình trạng chấn thương sọ não quá nặng nên đã tử vong”, ThS BS Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 19-8 cho biết.

ThS.BS Nguyễn Văn Quang, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện 19-8.

Mũ bảo hiểm lưỡi trai trôi nổi thường có lớp vỏ bằng nhựa cứng, mỏng, vỡ ngay khi có lực tác động vào nên không thể bảo vệ vùng đầu, hộp sọ và não bộ.

Theo các bác sĩ, đã có nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện cấp cứu do chấn thương sọ não nghiêm trọng vì đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng, đội mũ bảo hiểm sai cách.

Mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng dễ gây chấn thương khi gặp tai nạn - Ảnh BVCC

“Việc sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn có thể tăng nguy cơ chấn thương vùng mặt, mắt mũi, xương vùng hàm mặt. Đặc biệt có những trường hợp mũ bảo hiểm thời trang kém chất lượng bị vỡ, mảnh vỡ cắm sâu vào vùng xương và mô mềm”, bác sĩ Quang cảnh báo.

Trong trường hợp không may xảy ra tai nạn, mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ giảm thiểu các lực tác động nhờ cơ chế hấp thụ và phát tán lực. Người đội được bảo vệ phần mô mềm, xương, tránh được các tổn thương nghiêm trọng như chảy máu não, vết thương xuyên sọ… giảm tỷ lệ chấn thương sọ não nặng và tử vong vì tai nạn giao thông.