Điều trị ung thư phổi di căn não hiệu quả bằng xạ trị kỹ thuật cao VMAT

Gần 30 năm tham gia công tác xã hội ở địa phương với tinh thần năng nổ, nhiệt huyết, ông Phạm Khánh Toan (sinh năm 1960) trú tại xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai gần như không gặp vấn đề sức khỏe đáng kể.

Đầu năm 2023, ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi kéo dài, đau tức ngực, ho nhiều. Gia đình đã đưa ông đi khám và điều trị ho tại bệnh viện địa phương trong 14 ngày nhưng tình trạng không cải thiện.

Sau đó, ông được phát hiện có khối u phổi, tiến hành sinh thiết và được chẩn đoán ung thư phổi.

Vợ chồng ông đã đến nhiều bệnh viện để thăm khám, kiểm tra và đều nhận kết quả tương tự. Sau đó, ông quay lại bệnh viện địa phương để điều trị hóa chất đến tháng 8/2023.

Tuy nhiên, sau một thời gian tưởng chừng bệnh ổn định, tình trạng sức khỏe của ông Toan lại chuyển biến xấu. Ông phải xuống tuyến Trung ương để xạ trị tổn thương di căn não. Khi sức khỏe tạm cải thiện, ông trở về địa phương tiếp tục truyền hóa chất.

Đến khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu tăng dần, chóng mặt, buồn nôn, ông đi khám và được kết luận các tổn thương não tiến triển di căn đa ổ, gây chèn ép và phù não nhiều.

Trước thời điểm nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi nhiều, đau đầu triền miên, chóng mặt, yếu nửa người phải, không thể tự đi lại mà phải di chuyển bằng xe lăn.

Được người quen giới thiệu, ông Toan đã đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để tiếp tục điều trị.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định xạ trị giảm nhẹ toàn não – tránh hồi hải mã bằng kỹ thuật VMAT – một trong những kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay, giúp tối ưu thời gian và hiệu quả điều trị. Cùng với đó, bệnh nhân còn được tập phục hồi chức năng hằng ngày.

Sau hơn 1 tuần điều trị, thể trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: Các triệu chứng đau đầu, buồn nôn đã hết, bệnh nhân ăn uống tốt hơn, tình trạng yếu nửa người được cải thiện và đã có thể tự đi lại.

Chia sẻ về quá trình điều trị, ông Phạm Khánh Toan cho biết: “Lúc mới phát hiện bệnh, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Giờ chỉ nghĩ sống được ngày nào hay ngày đó.

Dù điều trị tại Lạc Việt chưa lâu nhưng tôi cảm nhận rõ sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, thái độ chăm sóc ân cần, chu đáo. Tôi chưa từng đến nơi nào có cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ tốt như ở đây”.

Sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt - Ảnh BVCC

Bà Nông Thị Hạ, vợ bệnh nhân, xúc động chia sẻ: “Gia đình rất phấn khởi khi thấy sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt và mong ông sớm được trở về sum họp cùng người thân”.

Theo BSNT Nguyễn Tuấn Anh, Khoa Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, hiện nay, bệnh viện đang vận hành Hệ thống xạ trị gia tốc Synergy 160 lá của hãng Elekta (Vương quốc Anh) – một trong những hệ thống xạ trị hiện đại hàng đầu tại Việt Nam. Hệ thống cho phép triển khai nhiều kỹ thuật cao như IMRT, VMAT, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị ung thư.

Bệnh nhân cải thiện sức khỏe rõ rệt - Ảnh BVCC

Song song với đó, bệnh viện áp dụng điều trị đa mô thức, kết hợp xạ trị, hóa trị, phẫu thuật, liệu pháp miễn dịch, thuốc nhắm trúng đích và chăm sóc giảm nhẹ nhằm cá thể hóa phác đồ điều trị cho từng người bệnh.

Nhờ vậy, bệnh nhân Phạm Khánh Toan không chỉ được áp dụng kỹ thuật xạ trị tiên tiến mà còn được kết hợp chăm sóc giảm nhẹ và phục hồi chức năng, giúp sức khỏe cải thiện rõ rệt.