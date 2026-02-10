Hà Nội

Sống Khỏe

Chữa chân khoèo cho trẻ ngay từ những ngày đầu đời

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đang triển khai hiệu quả kỹ thuật kéo nắn – bó bột điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh cho trẻ ngay từ những tháng đầu đời.

Thúy Nga

Bàn chân khoèo bẩm sinh là một trong những dị tật cơ xương khớp thường gặp ở trẻ sơ sinh, với biểu hiện bàn chân bị vẹo vào trong, gập xuống dưới hoặc xoay bất thường.

Nếu không được điều trị kịp thời, dị tật này có thể ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và chất lượng cuộc sống của trẻ.

chan-khoe-1.jpg
Bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình đã và đang triển khai hiệu quả kỹ thuật kéo nắn – bó bột điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh cho trẻ ngay từ những tháng đầu đời.

Gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 1 tháng tuổi bằng phương pháp này, bước đầu cho kết quả khả quan.

Phương pháp kéo nắn – bó bột được thực hiện theo từng giai đoạn, bác sĩ sẽ nhẹ nhàng chỉnh dần vị trí bàn chân về hình dạng giải phẫu bình thường và cố định bằng bó bột.

chan-kheo.jpg
Điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh cho trẻ - Ảnh BVCC

Quá trình này được lặp lại nhiều lần, phù hợp với sự phát triển của trẻ, không gây xâm lấn, ít đau và hạn chế tối đa biến chứng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, thời điểm vàng để điều trị bàn chân khoèo là trong 1–3 tháng đầu sau sinh. Việc can thiệp sớm giúp tăng tỷ lệ thành công, rút ngắn thời gian điều trị và hạn chế nguy cơ phải phẫu thuật.

chan-kheo-2.jpg
Bàn chân khoèo bẩm sinh được chữa trị trở lại bình thường - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng khuyến cáo:

- Cha mẹ cần quan sát kỹ hình dạng bàn chân của trẻ ngay sau sinh.

- Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám sớm.

- Tuyệt đối không tự ý nắn chỉnh tại nhà hoặc trì hoãn điều trị.

- Tuân thủ nghiêm túc lịch tái khám, thay bột và hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp không chỉ giúp trẻ có đôi bàn chân khỏe mạnh, mà còn mang lại tương lai vận động bình thường, hòa nhập cộng đồng như bao trẻ em khác.

