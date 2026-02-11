Phản ứng dị ứng thuốc gây tổn thương mắt nặng

Bệnh nhân sau dùng thuốc điều trị gout phát triển hội chứng Stevens-Johnson, cảnh báo nguy cơ mù lòa nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.

Bệnh viện Mắt Ninh Bình vừa tiếp nhận một bệnh nhân mắc hội chứng Stevens–Johnson sau khi sử dụng thuốc điều trị bệnh Gout.

Sau khi dùng thuốc điều trị bệnh Gout một tháng, người bệnh xuất hiện tổn thương mắt rõ rệt và đã được điều trị, theo dõi tích cực tại chuyên khoa Mắt, đồng thời chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để điều trị dị ứng thuốc toàn thân.

Stevens-Johnson là phản ứng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng rất nặng, có thể ảnh hưởng đồng thời đến da, niêm mạc và nhiều cơ quan, trong đó mắt là vị trí dễ bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, người bệnh có nguy cơ giảm thị lực lâu dài, thậm chí mù lòa.

Các biểu hiện tại mắt thường gặp gồm đỏ mắt, đau rát, sợ ánh sáng, viêm kết mạc, trợt hoặc loét giác mạc. Giai đoạn sau có thể xuất hiện dính mi - kết mạc, khô mắt nặng và sẹo giác mạc, ảnh hưởng nặng nề đến chức năng thị giác.

Stevens–Johnson là phản ứng dị ứng thuốc rất nặng. Ảnh BV

Từ ca bệnh này, các bác sĩ cảnh báo dị ứng thuốc có thể xảy ra ở bất kỳ ai, kể cả những người trước đó chưa từng có tiền sử dị ứng. Khi có biểu hiện bất thường sau dùng thuốc như sốt, nổi ban, đau mắt, đỏ mắt, rát mắt hoặc tổn thương da, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.

Đặc biệt, với các triệu chứng tại mắt, việc điều trị chuyên khoa mắt phải được thực hiện song song với điều trị toàn thân. Người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc uống hoặc nhỏ mắt khi nghi ngờ có phản ứng dị ứng, vì có thể làm tình trạng tổn thương nặng hơn và để lại di chứng lâu dài.